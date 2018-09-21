Kök hücreyle laboratuvarda yemek borusu dokusu büyütüldü

Amerikalı bilim adamları, ilk kez pluripotent kök hücreleri kullanarak laboratuvar ortamında insan yemek borusu (özofagusu) dokusu büyüttü.
Cincinnati Kök Hücre ve Organoit Tıbbı Çocuk Merkezinde (CuSTOM) görevli bilim adamlarının, fonksiyonları bozulduğunda özofagal koşulları harekete geçirdiği bilinen Sox2 geni ve bu genle ilişkili proteine odaklandıkları çalışma sırasında yaklaşık iki ayda yemek borusuna ait 300 ila 800 mikrometre uzunluğunda dokuyu büyüttüğü belirtildi.
Araştırma çerçevesinde özofagal oluşum sırasında Sox2'in işleyişini düzenlediği genetik ve moleküler yolların tespit edilmesi için fare, kurbağa ve insan doku kültürleri kullanıldı.
Laboratuvarda büyütülen dokunun, hastadan biyopsiyle alınan özofagal dokularla biyokimyasal açıdan çarpıcı biçimde benzerlik gösterdiği belirtildi.
Sindirim sistemi bozukluklarının tedavisinde rejeneratif doku terapileri geliştirilmesinin önünü açması beklenen çalışmanın ayrıntıları Cell Stem Cell dergisinde yayımlandı.
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