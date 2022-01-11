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  4. Koklayarak mayın bulan madalyalı sıçan Magawa'nın 8 yaşında öldüğü açıklandı

Koklayarak mayın bulan madalyalı sıçan Magawa'nın 8 yaşında öldüğü açıklandı

11.01.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Magawa, Kamboçya'daki mayın temizleme faaliyetlerindeki kahramanlığından dolayı altın madalyaya layık görülmüştü.

Koklayarak mayın bulan madalyalı sıçan Magawa'nın 8 yaşında öldüğü açıklandı

Kahramanlığı dolayısıyla altın madalyaya layık görülen ünlü mayın koklama sıçanı Magawa, sekiz yaşında hayatını kaybetti.

Magawa beş yıl süren kariyeri boyunca Kamboçya'da 100'den fazla mayın ve diğer patlayıcıları koklayarak buldu.

Magawa, Belçikalı hayır kurumu Apopo tarafınan yetiştirilen bu alandaki en başarılı sıçandı.

Kuruluş, Afrika dev sıçanının haftasonu "huzur içinde can verdiğini" belirtti.

Açıklamada, Magawa'nın sağlık durumunun iyi olduğu ve son bir haftayı her zamanki şevkiyle oynayarak geçirdiği bildirildi. Ancak daha sonra sıçanın son günlerinde yavaşlamaya, daha çok uyumaya ve yiyeceklere ilgi göstermemeye başladığı kaydedildi.

Tanzanya'da doğan Magawa, Kamboçya'daki kariyerine başlamadan önce bir yıl eğitimden geçirilmişti. Kamboçya'da altı milyon kadar kara mayını olduğu düşünülüyor.

Patlayıcılardaki bir kimyasalı tespit etme eğitimi alan Magawa, 141 bin metrekarelik (20 futbol sahası) bir alanı temizledi.

1,2 kilo ağırlığında ve 70 santimetre uzunluğundaki Magawa, birçok sıçan türünden daha büyük olsa da, üzerinde yürüdüğünde mayınları harekete geçirmeyecek kadar küçük ve hafifti.

Magawa bir tenis kortu büyüklüğündeki alanı sadece 20 dakikada temizlerken, elinde dedektörle bir insanın bunu yapması bir ila dört gün alabiliyor.

Apopo 1990'lı yıllardan bu yana mayın tespiti için hayvanlara eğitim veriyor.

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