Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi.
Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
İlkokulu Zonguldak Kilimli İlkokulu'nda, orta okulu Zonguldak Fener Ortaokulu'nda, liseyi Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarını kazanarak 1962 yılında hukuk eğitimine başladı. 1963-1966 yılları arasında İstanbul'da Adalet Partisi'nin (AP) gençlik kollarında başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı, aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği çalışmalarına katıldı.
1966 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'da avukatlık stajına başlamış, ancak babasının hastalığı nedeni ile stajını Zonguldak'ta sürdürmüş ve 5 Ocak 1968'de avukat ruhsatını alarak mesleğini icra etmeye başladı.Zonguldak'ta bir yandan mesleğini icra ederken, öte yandan mensubu olduğu Adalet Partisi teşkilat kademelerinde görev aldı ve İl Başkanvekilliği, Belediye Meclis Üyeliği yaptı.
Ayrıca Zonguldak'ta maden fakültesi kurulması ve ihtiyaçlarının karşılanması için çalışacak bir dernek başta olmak üzere pek çok sivil toplum kuruluşunun başkan, kuruculuk ve yöneticilik yaptı.Askerliğini Sarıkamış'ta yedek askeri hakim olarak tamamladı. İlk kez TBMM'ye seçildiği 1977 genel seçimlerinde Zonguldak'tan AP milletvekilli oldu ve TBMM Adalet ve KİT Komisyonu üyelikleri yaptı. Daha sonra yapılan büyük kongre sonucu ise partinin Merkez Haysiyet Divan Başkanlığı'na getirildi.12 Kasım 1979'da kurulan Süleyman Demirel başkanlığındaki AP azınlık hükümetinde Devlet Bakanlığı'na atandı ve Türkiye'nin en genç bakanlarından biri oldu. Bu görev 12 Eylül 1980 askeri müdahalesine kadar sürdü. Ankara'da serbest avukatlığa başladı; uzun süre hakkında açılan pek çok davada Süleyman Demirel'in avukatlığını üstlendi ve bu davaların tamamı beraatle sonuçlandı. 28 Eylül 1986 tarihinde yapılan ara seçimlerde Doğru Yol Partisi'nden (DYP) Zonguldak 2. Bölge milletvekili seçildi.
Eylül 1987'de yapılan DYP Büyük Kongresi'nin Divan Başkanlığı'nı yaptı. 29 Kasım 1987 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Zonguldak Milletvekili seçildi ve DYP TBMM Grup Başkanvekilliği yaptı. Kasım 1990'da yapılan kongrede DYP Genel İdare Kurulu Üyeliği'ne seçildi. 1991 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi Bartın Milletvekili seçildi ve seçimlerden sorulan kurulan DYP-SHP Hükümeti'nde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi.Turgut Özal'ın beklenmeyen ölümü ve onun yerine Süleyman Demirel'in Cumhurbaşkanı olmasıyla DYP Genel Başkanlığı makamı boşaldı. Yeni genel başkanı -aynı zamanda başbakanı- belirlemek üzere 13 Haziran 1993'te Ankara'da düzenlenen kongrede Tansu Çiller ve İsmet Sezgin ile birlikte adaylığını koyan üç kişiden biri oldu. İlk tur oylamada 1169 delegeden 212'sini oyunu alarak üçüncü ve sonuncu oldu. İkinci tur oylamaya geçilmeden önce ilk turda ikinci sırayı alan Sezgin'le birlikte adaylıktan çekildi. Kasım 1993'te yapılan DYP Kongresi'nde en yüksek oyu alarak Genel İdare Kurulu üyesi seçildi.
1995 yılında bir süre de Kültür Bakanlığı yaptı. 1995 24 Aralık 1995 genel seçimlerinde yeniden Bartın Milletvekili seçildi. 1999 genel seçimlerinde tekrar Doğru Yol Partisi'nden Bartın milletvekili adayı oldu, ancak seçilemedi. 20 Kasım 1999 tarihinde düzenlenen DYP 6. Büyük Kongresi'nde Tansu Çiller'e karşı aday oldu ancak seçilemedi. Ağustos 2002'de üyesi olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nden 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde Zonguldak Milletvekili seçildi ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı oldu. 22 Temmuz 2007 seçimlerinde yeniden AK Parti'den Zonguldak Milletvekili seçildi. 9 Ağustos 2007'de TBMM Başkanlığı için yapılan ilk tur seçimlerinde 450 gibi rekor bir oyla TBMM Başkanlığına seçildi. Ağustos 2009'da yapılan TBMM Başkanlığı seçiminde adaylığını koymadı. 2011 genel seçimlerinde Zonguldak Milletvekili olarak tekrar TBMM'ye seçildi.
20 Haziran 2017 tarihinde Resim Gazete'de yayımlanan bakanlar kurulu kararnamesi ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı olarak atanmıştır.
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