Köksal Toptan rahatsızlandı (Köksal Toptan kimdir?)

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun 'Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması için Teknik Destek Projesi' kapsamında, Diyarbakır'da bir otelde düzenlenen 'Etik Davranış Kodlarının Oluşturulması Çalıştayı'na katılan Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu Üyesi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı, eski TBMM Başkanı ve Zonguldak Milletvekili Köksal Toptan, program sonrası beraberindekilerle yemek için gittiği restoranda kısa süreli rahatsızlık geçirdi.

Sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan Toptan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KÖKSAL TOPTAN KİMDİR?

İlkokulu Zonguldak Kilimli İlkokulu'nda, orta okulu Zonguldak Fener Ortaokulu'nda, liseyi Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi sınavlarını kazanarak 1962 yılında hukuk eğitimine başladı. 1963-1966 yılları arasında İstanbul'da Adalet Partisi'nin (AP) gençlik kollarında başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yaptı, aynı zamanda Milli Türk Talebe Birliği çalışmalarına katıldı.

1966 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra İstanbul'da avukatlık stajına başlamış, ancak babasının hastalığı nedeni ile stajını Zonguldak'ta sürdürmüş ve 5 Ocak 1968'de avukat ruhsatını alarak mesleğini icra etmeye başladı.Zonguldak'ta bir yandan mesleğini icra ederken, öte yandan mensubu olduğu Adalet Partisi teşkilat kademelerinde görev aldı ve İl Başkanvekilliği, Belediye Meclis Üyeliği yaptı.