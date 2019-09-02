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Kokulu kırtasiye ürünlerine dikkat

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 16:37 | Son Güncelleme

OKULLARIN  açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı.

Gülseli KENARLI - Güven USTA / İSTANBUL, (DHA) OKULLARIN açılmasına sayılı günler kala alışveriş telaşı başladı. Uzmanlar, kırtasiye alışverişinde kokulu ürünlere dikkat edilmesi uyarısında bulundu.

“MUTLAKA ÖĞRETMENLERİMİZİN GÖRÜŞLERİ ALINMALI"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, “Okullarda öğretmenlerimizin, okul yöneticilerimizin mutlaka görüşlerinin dikkate alınması önemli. Velilerimiz bu tür ürünleri edinmeden önce mutlaka öğretmenlerimizin sınıf içerisindeki etkinliklerine uygun olan, onların da önerecekleri ürünlerin edinilmesi çok önemli. Burada kastedilen marka değil, bunların edinilirken dikkat edilmesi gereken hususlar. Genel olarak bilgilendirici metinlerden, Sağlık Bakanımızın uyarılarından da yararlanmak gerekiyor. Ürünlerin bir bölümü zarar verebiliyor. Bunların belirli standartlara sahip olması bir kalite güvence sistemi. Onun dışında tereddüt edilen hususlarda da mutlaka öğretmenlerimizin görüşleri alınmalı" dedi.

“BU TÜR ÜRÜNLERİN SATIŞININ ENGELLENMESİ GEREKİYOR"

Boğaziçi Üniversitesi Temel Eğitim Bölümü öğretim üyesi Dr. Mine Göl Güven ise kokulu silgiler, not defterlerine dikkat çekerek, “Her sene aynı uyarıları yapıyoruz. Hem veliler çok dikkat etmeli bu tür ürünleri kullanmamalı ve çocuklarına kullandırmamalı, hem de bu tür ürünlerin satışının engellenmesi gerekiyor. Aslında bu yönde yapılan çalışmalar var. Ama bir şekilde ucuza mal edildiği için, ucuz fiyatlandırıldığı için bu tarz ürünler hala satışta. Ama anne ve babalar olarak en azından bizler bu ürünleri almamak konusunda ısrarcı olmalıyız" diye konuştu.

“KOKULU SİLGİLER, DEFTERLER NORMALDE ÇOCUKLARIN ÇOK TERCİH ETTİĞİ ŞEYLER"

Kırtasiyeci Batu Menekşe de, “Kokulu silgiler, defterler normalde çocukların çok tercih ettiği şeyler, hoşlarına gidiyor. Ama sağlık açısından, aslında çok zararlı. Bunu biz velilere söylüyoruz. Ama çocukların küçük yaşta olmaları etkiliyor. Ne kadar söylesek de bazıları dikkate alıyor, bazıları dikkate almıyor. Normalde kullanılmaması gereken şeyler. Küçükken ben de kullandım ama farkına vardık sonra uyarıyoruz. Sattırmamaya da çalışıyoruz, biz de bulundurmuyoruz. Diğer kırtasiyecilere de bulundurmamalarını öneriyoruz, hiç satışa sunmasınlar bile. Sadece silgi defter değil, herhangi bir sulukta, beslenme çantasında 'CE' belgesi önemli. 'CE' belgesi varsa güvenilir alışveriş olabilir, velilerimiz için daha sağlıklı" şeklinde konuştu.

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