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  4. Kokusu yüzünden kullanılmıyor ama... Saçı kısa sürede bele kadar uzatıyor!

Kokusu yüzünden kullanılmıyor ama... Saçı kısa sürede bele kadar uzatıyor!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Uzun saçın kendine has bir çekiciliği var, bu yüzden birçok kadın saçlarını sağlıklı bir şekilde uzatmanın yollarını bulmaya çalışıyor. Peki size üç haftada saçınızı uzatabilecek beş doğal ev yapımı tarif olduğunu söylesek? İşte kısa sürede saçınızı uzatacak sihirli ve doğal ev yapımı tarifler.

Pek çok kadın daha kalın, daha uzun saçlar ister, ancak mağazalardaki formüller bir servete mal olabilir. Neyse ki, mutfağınızda zaten çok sayıda saç uzatma ürünü bulunduğundan, bunlara ihtiyacınız yok! Tek ihtiyacınız olan şey neyi birleştirip ne kadar kullanacağınızı bilmek. Biz de bunun için buradayız! İşte saçlarınızı doğal yollarla uzatan tarifler.

SAÇLARINIZI DOĞAL YOLLA UZATAN TARİFLER

Pahalı ve kimyasal saç ürünlerinden kurtulun ve doğal ilaçlara merhaba deyin.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay bir antioksidan madde olarak çalışır ve bu nedenle saçınızın daha uzun uzamasına yardımcı olur. Üç hafta içinde saç uzatan yeşil çay tarifi için:

  1. Biraz su kaynatın ve yeşil çay yapraklarını içine atın.
  2. Yeşil çayın soğumasını bekleyin. Biraz soğuduktan sonra ılık yeşil çayı saçınıza dökün.
  3. Bir saat bekletin ve sonra yıkayın.

ELMA SİRKESİ

Saçınızı detoks etmenin en iyi yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır; ayrıca saç derinizdeki asit oranını dengeler ve bu da daha iyi saç büyümesine yol açar. Saçınızı hızlı bir şekilde uzatmak için elma sirkesi nasıl kullanılır: 1 litre su içine 15 ml elma sirkesi ekleyin. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün.

YUMURTA

Bu tarif her kadının favorisi değil çoğu kokusu yüzünden nefret ediyor. Ancak saç uzaması söz konusu olduğunda yumurtalar en etkili olan besindir! Yumurtalar, deli gibi saç uzamasına neden olan proteinlerle doludur, yumurtalarda ayrıca demir, çinko, fosfor ve iyot bulunur.

Saçınızı çok hızlı uzatmak için yumurta kullanın: 1. Bir kaseye bir yumurta kırın ve ardından biraz zeytinyağı veya lavanta yağı veya tercih ettiğiniz başka bir yağ ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin.

  1. Malzemeleri iyice karıştırın ve saçınıza uygulayın.
  2. 20 dakika bekletin. Saçınızı soğuk su ve şampuanla yıkayın.

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LİMON

Limon C vitamini, B vitamini ve folik asit içerir. Limon, kepekten kurtulmanın yanı sıra saç uzamasını tetiklemeye ve saçınıza parlaklık vermeye çalışır.

Saçınızı üç haftada uzatmak için limon nasıl kullanılır: 1. Bir miktar hindistancevizi yağı veya zeytinyağı üzerine bir orta boy limon sıkın.

  1. Karışımı 30 ila 45 dakika bekletin ve ardından şampuanla yıkayın.

HİNT YAĞI

Hint yağı, saçı uzun ve yoğun hale getirmek için harikadır. Hint yağı Omega 3 ve E vitamini içerir. Saç büyümesini tetiklemek için hint yağı nasıl kullanılır: 1. Eşit miktarda hint yağı ve avokado yağı ekleyin ve karıştırın.

  1. Saçınıza dökün ve saç derinize iyice masaj yapın.
  2. 30 dakika bekletin ve ardından şampuanla iyice durulayın.
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