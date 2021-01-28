Kokusu yüzünden kullanılmıyor ama... Saçı kısa sürede bele kadar uzatıyor!

Pek çok kadın daha kalın, daha uzun saçlar ister, ancak mağazalardaki formüller bir servete mal olabilir. Neyse ki, mutfağınızda zaten çok sayıda saç uzatma ürünü bulunduğundan, bunlara ihtiyacınız yok! Tek ihtiyacınız olan şey neyi birleştirip ne kadar kullanacağınızı bilmek. Biz de bunun için buradayız! İşte saçlarınızı doğal yollarla uzatan tarifler.

SAÇLARINIZI DOĞAL YOLLA UZATAN TARİFLER

Pahalı ve kimyasal saç ürünlerinden kurtulun ve doğal ilaçlara merhaba deyin.

YEŞİL ÇAY

Yeşil çay bir antioksidan madde olarak çalışır ve bu nedenle saçınızın daha uzun uzamasına yardımcı olur. Üç hafta içinde saç uzatan yeşil çay tarifi için:

Biraz su kaynatın ve yeşil çay yapraklarını içine atın. Yeşil çayın soğumasını bekleyin. Biraz soğuduktan sonra ılık yeşil çayı saçınıza dökün. Bir saat bekletin ve sonra yıkayın.

ELMA SİRKESİ

Saçınızı detoks etmenin en iyi yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır; ayrıca saç derinizdeki asit oranını dengeler ve bu da daha iyi saç büyümesine yol açar. Saçınızı hızlı bir şekilde uzatmak için elma sirkesi nasıl kullanılır: 1 litre su içine 15 ml elma sirkesi ekleyin. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün.