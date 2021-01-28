Kokusu yüzünden kullanılmıyor ama... Saçı kısa sürede bele kadar uzatıyor!

Pek çok kadın daha kalın, daha uzun saçlar ister, ancak mağazalardaki formüller bir servete mal olabilir. Neyse ki, mutfağınızda zaten çok sayıda saç uzatma ürünü bulunduğundan, bunlara ihtiyacınız yok! Tek ihtiyacınız olan şey neyi birleştirip ne kadar kullanacağınızı bilmek. Biz de bunun için buradayız! İşte saçlarınızı doğal yollarla uzatan tarifler.
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Yeşil çay bir antioksidan madde olarak çalışır ve bu nedenle saçınızın daha uzun uzamasına yardımcı olur. Üç hafta içinde saç uzatan yeşil çay tarifi için:
Saçınızı detoks etmenin en iyi yollarından biri elma sirkesi kullanmaktır; ayrıca saç derinizdeki asit oranını dengeler ve bu da daha iyi saç büyümesine yol açar. Saçınızı hızlı bir şekilde uzatmak için elma sirkesi nasıl kullanılır: 1 litre su içine 15 ml elma sirkesi ekleyin. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün. İyice çalkalayın ve şampuandan sonra saçınızın kafa derisine dökün.
Bu tarif her kadının favorisi değil çoğu kokusu yüzünden nefret ediyor. Ancak saç uzaması söz konusu olduğunda yumurtalar en etkili olan besindir! Yumurtalar, deli gibi saç uzamasına neden olan proteinlerle doludur, yumurtalarda ayrıca demir, çinko, fosfor ve iyot bulunur.
Saçınızı çok hızlı uzatmak için yumurta kullanın: 1. Bir kaseye bir yumurta kırın ve ardından biraz zeytinyağı veya lavanta yağı veya tercih ettiğiniz başka bir yağ ve 1 yemek kaşığı bal ekleyin.
Limon C vitamini, B vitamini ve folik asit içerir. Limon, kepekten kurtulmanın yanı sıra saç uzamasını tetiklemeye ve saçınıza parlaklık vermeye çalışır.
Saçınızı üç haftada uzatmak için limon nasıl kullanılır: 1. Bir miktar hindistancevizi yağı veya zeytinyağı üzerine bir orta boy limon sıkın.
Hint yağı, saçı uzun ve yoğun hale getirmek için harikadır. Hint yağı Omega 3 ve E vitamini içerir. Saç büyümesini tetiklemek için hint yağı nasıl kullanılır: 1. Eşit miktarda hint yağı ve avokado yağı ekleyin ve karıştırın.
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