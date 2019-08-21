Kolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atın

Cilt epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere üç tabakadan meydana gelir. En üstte yer alan epidermis kısmı hücrelerde ve dokularda meydana gelen su kayıplarını kontrol etmektedir. Bu koruyucu bariyer sayesinde vücut susuz kalmaz.
İkinci sırada yer alan dermiste ise kan damarları, sinirler, kıl folikülleri ve kolajen adı verilen protein yer alır. Kolajen sağladığı lif yapısıyla hücreler ve kan damarlarının gelişmesi için bir yapı oluşturur.
25 YAŞINDAN İTİBAREN CİLTTEKİ KOLAJEN MİKTARI DÜŞÜYOR
Dermis ana yapı taşı olmasından dolayı cilt için destekleyici görevi görür. 25 yaşından itibaren ciltteki kolajen miktarı düşmeye başlar ve bu nedenle yıllar içerisinde cildin kalitesinde düşüş meydana gelir.
NASIL UYGULANIR?
Kolejen aşısı yapılmadan önce uygulamaların yapılacağı yerler belirlenir. Genel olarak kolajen aşısından önce bir anestezi uygulamasına gerek olmasa da bazı bölgelere uygulanacak lokal anestezi kremleri ile uygulama tamamen acısız bir şekilde gerçekleştirilir.
İSTENEN ETKİNİN KALICILIĞI İÇİN...
Kolejen direkt olarak derinin orta tabakası olan dermis içine enjekte edilir. Ciltte meydana gelen kırışıklıklar, çizgiler ve gevşek bölgelere göre enjeksiyon miktarı değişebilir. Bir aşının tamamlanması genel olarak 1 saatten az sürer. Ancak cildin durumuna göre birkaç seans gerekebilir. Çoklu uygulamalar aynı zamanda istenen etkinin kalıcılığının daha uzun süre olmasını sağlar.
KOLAJEN AŞISININ AVANTAJLARI NELERDİR?
Kolajen cildin yapı taşını oluşturur. Bu nedenle kolajen aşısı cildin onarılmasını arttırırken aynı zamanda kaybolan elastikiyetini geri kazanmasını sağlar. Doğal bir ürün olduğu için herhangi bir yan etkisi bulunmaz.
Kolajen aşısı ile beraber ciltte meydana gelen kırışıklıklarda, akne ve yara izlerinde azalma görülür. Aynı zamanda cilt eski parlaklığına ve canlılığına kavuşur. Kolajen aşısı sonrasında uygulama yapılan bölgelerde cilt hassasiyetine göre kaşıntı ya da yanma gibi durumlar ortaya çıkabilir, ancak uygulamadan sonraki 1-2 gün içerisinde ortaya kalkar.
İSTENEN GÖRÜNTÜ NE ZAMAN ELDE EDİLİR?
Aşı sonrasında istenen etki ise yaklaşık 3-5 gün sonra kendini gösterir. Ancak birden fazla seansın gerektiği durumlarda bu süre en fazla bir ay sürer. Kalıcılığı ise diğer uygulamalara göre çok daha uzun olur. Ancak doğal kolajen olduğu için zaman içerisinde etkisinde azalmalar meydana gelir.
Aile Hekimi Uzmanı, Ozon Terapist, Fonksiyonel Tıp, GAPS Danışmanı, Medikal Estetik Uzmanı
Dr. Nur Topçu
www.lifezone.com.tr
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