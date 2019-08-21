Kolajen aşısı ile genç cilt görünümüne adım atın

Cilt epidermis, dermis ve hipodermis olmak üzere üç tabakadan meydana gelir. En üstte yer alan epidermis kısmı hücrelerde ve dokularda meydana gelen su kayıplarını kontrol etmektedir. Bu koruyucu bariyer sayesinde vücut susuz kalmaz.

İkinci sırada yer alan dermiste ise kan damarları, sinirler, kıl folikülleri ve kolajen adı verilen protein yer alır. Kolajen sağladığı lif yapısıyla hücreler ve kan damarlarının gelişmesi için bir yapı oluşturur.

25 YAŞINDAN İTİBAREN CİLTTEKİ KOLAJEN MİKTARI DÜŞÜYOR

Dermis ana yapı taşı olmasından dolayı cilt için destekleyici görevi görür. 25 yaşından itibaren ciltteki kolajen miktarı düşmeye başlar ve bu nedenle yıllar içerisinde cildin kalitesinde düşüş meydana gelir.

NASIL UYGULANIR?

Kolejen aşısı yapılmadan önce uygulamaların yapılacağı yerler belirlenir. Genel olarak kolajen aşısından önce bir anestezi uygulamasına gerek olmasa da bazı bölgelere uygulanacak lokal anestezi kremleri ile uygulama tamamen acısız bir şekilde gerçekleştirilir.

İSTENEN ETKİNİN KALICILIĞI İÇİN...