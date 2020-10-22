Kolajen nedir? Kolajen içeren besinler nelerdir?

Cilt bakımına özen gösteren kişilerin en çok dikkat ettiği şey olan kolajen takviyesi cildin yaşlanmasını geciktirir. Uygun besinler ve değişen yaşam tarzı ile cilt üzerinde bulunan hassas protein tabakası korunur ve derin kırışıklık çizgilerinin görünümü azaltılabilir. Peki kolajen nedir, cilt üzerindeki kolajen dengesi nasıl sağlanabilir?

Kolajen Nedir?

Kolajen vücuda esneklik katan önemli bir proteindir. Bu protein yapısının azalması ile cilt üzerinde esneklik kaybolur ve derin çizgiler meydana gelebilir. Bu durumu en aza indirmek kolajen dengesini düzenli bir şekilde ve içeriğinde kolajen bulunan besinlerden almak ile mümkün olacaktır.

Kolajen Yetersizliği Nedir?

Her yaşta cildin sahip olduğu elastik tabaka zamanla canlılığını yitirir ve cilt esnemediği zaman kırışmaya daha müsait olur. Kolajen yetersizliği ise yaşa veya yaşam tarzına bağlı bir takım alışkanlıklardan, sürekli ve düzenli kullanılan ilaçlara ve cilt rahatsızlıklarına kadar birçok etmen barındırır. Bu sebeple cilt üzerindeki esnekliği yeniden kazanmak genetik faktörlerin etkisi altında pek mümkün olmayabilir. Piyasada kolajen hapı veya kolajen serum ürünleri bulunmaktadır. Her ne olursa olsun tüm ürünlerin bir dermatolog tarafından tavsiye edilmesi hayati önem taşır. Kişinin cildindeki kırışıklıklar yok etmesi, adeta zamanı geriye çevirmesi ve aniden bir değişim yaşaması hiçbir kolajen katkılı ürün ile mümkün olmaz. İlk önce kolajenin vücutta doğal olarak bulunan bir protein olduğu unutulmamalı ve bu proteini canlandıran besinlerin tüketimini düzenli olarak gerçekleştirmenin önemini bilmek gerekmektedir. Tek bir ürünle ya da tek bir yiyecek türü ile cildin kolajen yapısında gözle görülür bir değişiklik yaşanmaz. Uzun bir süreç içerisinde derin çizgilerin oluşumu ertelenebilir veya aza indirilerek daha sağlıklı bir cilde sahip olunabilir.