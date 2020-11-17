Kolajen takviyeleri ile yaşlanmayı durdurun

Tüm bu faktörlerin cilde yansıması ise yaşlılık belirtilerinde artış olarak istenmeyen kırışıklıkların, izlerin ve elastikiyet kayıplarının ortaya çıkması ile sonuçlanıyor.

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, son yıllarda giderek popüler hale gelen kolajen takviyelerinin, cilt elastikiyetinin artırılması başta olmak üzere ciltteki kırışıklıkların, çizgilerin ve izlerin hafifletilebildiğini anlattı.

Vücudumuzdaki bağlarda, tendonlarda, kaslarda, ciltte ve daha birçok bölümde bulunan kolajenler farklı tipleri olan proteinlerdir. Tip 1 kolajen, tip 2 kolajen ve tip 3 kolajen kolajen takviyelerinde en çok bulunan kolajen türleridir.

Cilt sağlığının iyileştirilmesi, yaşlanmanın durdurulması ve cildin gençleştirilmesi için en önemli kolajen tipleri tip 1 ve tip 3 kolajenlerdir. Bu kolajen türleri cildin ve organların temel bileşenidir. Bu nedenle yaşlanmanın durdurulması için tercih edilen kolajen takviyelerinde hangi tip kolajenlerin bulunduğunun incelenmesi önemlidir. Tip 2 kolajen ise daha çok eklem sağlığının iyileştirilmesinde tercih edilir.