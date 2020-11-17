Kolajen takviyeleri ile yaşlanmayı durdurun

Tüm bu faktörlerin cilde yansıması ise yaşlılık belirtilerinde artış olarak istenmeyen kırışıklıkların, izlerin ve elastikiyet kayıplarının ortaya çıkması ile sonuçlanıyor.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bora Özel, son yıllarda giderek popüler hale gelen kolajen takviyelerinin, cilt elastikiyetinin artırılması başta olmak üzere ciltteki kırışıklıkların, çizgilerin ve izlerin hafifletilebildiğini anlattı.
Vücudumuzdaki bağlarda, tendonlarda, kaslarda, ciltte ve daha birçok bölümde bulunan kolajenler farklı tipleri olan proteinlerdir. Tip 1 kolajen, tip 2 kolajen ve tip 3 kolajen kolajen takviyelerinde en çok bulunan kolajen türleridir.
Cilt sağlığının iyileştirilmesi, yaşlanmanın durdurulması ve cildin gençleştirilmesi için en önemli kolajen tipleri tip 1 ve tip 3 kolajenlerdir. Bu kolajen türleri cildin ve organların temel bileşenidir. Bu nedenle yaşlanmanın durdurulması için tercih edilen kolajen takviyelerinde hangi tip kolajenlerin bulunduğunun incelenmesi önemlidir. Tip 2 kolajen ise daha çok eklem sağlığının iyileştirilmesinde tercih edilir.
DOĞRU KOLAJEN SEÇİMİ CİLTTE FARK YARATIR
Doğru tipteki kolajenleri barındıran takviyeler zaman içerisinde üretimi azalan ve cildi genç tutan kolajen miktarını artırır. Böylelikle cilt daha elastik, daha canlı, daha parlak ve daha genç bir görünüme kavuşur. İçten dışa bakım yapılmasını sağlayan kolajen takviyeleri cilt dokusunu sıkılaştırır, dokuları iyileştirme özelliği nedeniyle damar esnekliğini artırır, hücrelere daha çok oksijen taşınmasını sağlar, selülitlerde azalma meydana getirir ve aynı zamanda kilo vermeye de yardımcı olabildikleri bilinmektedir.
KOLAJEN TAKVİYELERİ FARKLI İÇERİKLERLE ZENGİNLEŞTİRİLİYOR
Kolajen takviyeleri düzenli ve sürekli kullanıldıklarında cildi gençleştirerek daha sağlıklı bir görünüm elde edilmesini sağlıyor. Üstelik farklı mineraller ve vitaminlerle desteklenerek sundukları etki artırılabiliyor. Çeşitli bitki özleri ile de lezzetlendirilebilen bu takviyeler hem serum formunda hem toz hem de tablet formlarında satışa sunulabiliyor. İhtiyaçlar doğru belirlendiğinde ve doğru kolajen takviyesi seçimi yapıldığında kolajen kullananlarda pozitif sonuçlar elde edebiliyor.
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
Op. Dr. Bora Özel
Okuyucu Yorumları 0 yorum