Kolay sürülebilir ve pratik en iyi likit allık tavsiyeleri

Likit allıklar, cilde nem veren hafif yapılarıyla öne çıkıyor. Ciltle kolayca bütünleşip pürüzsüz ve canlı bir etki veren likit allıklar, kullanıcılar tarafından sık tercih ediliyor. Bu noktada ''Likit allık nedir?" veya "Likit allık ne işe yarar?" gibi sorular kafanızı kurcalıyor olabilir. Likit allıklar âdeta likit ruj ya da oje kıvamında olan, artırılabilen pigmentlerin kontrolünü tamamen size bırakan ve elmacık kemikleri belirginleştirmeye yarayan allıklara deniyor. Hem yaz hem kış aylarında kullanımı çok pratik olduğu için siz de mutlaka makyaj çantanıza eklemelisiniz. Kolay sürülebilir ve pratik en iyi likit allıkları sizler için derledik. Haydi detaylara!

1. Su bazlı jel yapısıyla: Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık - 25 Fuchsia Spark

Likit allık önerilerinin ilk sırasında kullananlar tarafından çok sevilen Maybelline New York Cheek Heat Likit Allık var. Kremsi dokusu sayesinde hafif ve ipeksi uygulama sağlayan ürün, yanaklara taze bir sıcaklık katıyor. Su bazlı jel yapısı ise yumuşak ve artırılabilir renk seçeneğini sunuyor. Bu sayede tercihinize göre hafif ya da yoğun görünüm elde edebilirsiniz. Sizin için seçtiğimiz 25 numaralı fuchsia spark, tatlı rengiyle özellikle yaz makyajlarına çok yakışıyor. "Likit allık nasıl kullanılır?'' derseniz ürünü yanaklardan başlayarak şakaklarınıza doğru uygulayıp parmaklarınızla dağıtmanız yeterli.

2. Favoriler listesinde: Benefit Cosmetics Benetint Likit Dudak ve Yanak Renklendirici

Kült favoriler listesinde yer alan Benefit Cosmetics Benetint Likit Dudak ve Yanak Renklendirici, ilk olarak 1970 yıllarında egzotik bir dansçı için yaratıldı. Ünlüler ve makyaj sanatçıları ürünü çok sevdi ve ürün, kullanıcılardan tam not aldı. Hâlâ popülaritesini koruyan ve hem yanak hem dudak için kullanılan renkli nemlendirici, kolay uygulama sağlayan aplikatöre sahip. Böylece dudaklara kolayca sürülüyor, yanaklara zahmetsizce yayılıyor. Uzun süre kalıcı formülüyle saatler boyunca etkisini koruyor ve bulaşmaya karşı da oldukça dayanıklı. Kırmızı gül tonlarındaki rengi, oldukça doğal ve transparan dokulu. Ürünün yoğunluğunu isteğinize göre artırabilirsiniz.

3. Yoğun renk görünümü: Inglot Face Blush Liquid

En iyi likit allık listesinde yer alan Inglot Face Blush Liquid, 15 ml'lik pompalı şişesiyle rahat kullanılıyor. İçeriğindeki işlenmiş pigmentler, saf fakat yoğun renk görünümü sunuyor. Özellikle kuru cilde sahipseniz ürünü çok seveceksiniz. Cilde nem sağlayan ürün, uzun süre kalıcı etkisini devam ettiriyor. Kremsi formülü ise ürünün kolay uygulanmasını ve ciltle hızlıca bütünleşmesini sağlıyor. ''Inglot Likit Allık nasıl uygulanır?'' sorusunu da yanıtlayalım. Pompalı şişedeki üründen bir miktar elinize alıp elmacık kemiklerinize uygulayın. Ardından ister parmaklarınızla ister bir fırça yardımıyla dağıtabilirsiniz.

4. Nemlendirici etkili: NYX Professional Makeup Allık Bare With Me Luminous Cheek Serum - Peach Bronze

Sırada çok yenilikçi bir likit allık var. NYX Professional Makeup Allık Bare With Me Luminous Cheek Serum, cildinize bakım yaparken aynı zamanda yanaklarınızı renklendiriyor. İçeriğindeki tremella mantarı özü, hyalüronik asidin beş katından daha fazla nemi yanaklara hapsediyor. Böylece cildi gün boyu nemlendiriyor. Uygulandığı anda etkisini hissettiriyor. Hafif formülü, oldukça pürüzsüz ve doğal bir bronzluk sağlıyor. Uzun süre kalıcı ve bulaşma yapmayan allık, tazelemenize gerek kalmadan yanaklarınızın tüm gün doğal parlaklıkta ve enerjik görünmesine yardımcı oluyor. Üç farklı renkten sizin için seçtiğimiz 01 numaralı peach bronze, cildinize çok yakışacak!

5. Doğal makyaj görünümü isteyenlere: Missha Juicy-Pang Water Blusher

Missha Juicy-Pang Water Blusher, kaliteli likit allıklar arasında yer alıyor. Nemli ve hafif yapısıyla yanaklara doğal görünüm kazandırdığı için kullanıcılar tarafından çok seviliyor. Ciltte yağlanma yapmadan tüm gün kalıcılığını koruyor. Likit yapısı sayesinde renk yoğunluğunu kendi tercihinize göre ayarlayıp yanak hattınıza doğal bir derinlik kazandırmanızı sağlıyor. Ayrıca yumuşak ve nemli yapısı, uygulama sonrasında lekelenme de yapmıyor. Likit allık yapımında meyve suyu kompleksi, nemlendirici kompleks ve gül suyu kullanılıyor. Likit allık kullanımı için yeterli miktardaki ürünü yanaklarınıza homojen şekilde dağıtın. İşte bu kadar!

6. En sevilenlerden: Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush

Show By Pastel Show Your Joy Liquid Blush, 52 numaralı kırmızı tonlarındaki ürünüyle yaz makyajınızın en favori malzemelerinden biri olmaya aday. Likit formülüyle yanaklarınıza doğal, ıslak ve taze görünüm veren ürün, aktif içerikleri sayesinde 24 saat boyunca nem sağlıyor. Uygulamayı kolaylaştıran aplikatörü ve rahat taşınabilir ambalajıyla ürünü, her zaman yanınızda taşıyarak yanaklarınızı istediğiniz gibi renklendirebilirsiniz. Dermatolojik onaylı ürün, hayvanlar üzerinde deney yapmıyor. Vegan kullanıma uygun olmasının yanı sıra paraben ve glüten içermiyor. Pastel Likit Allık kullananlar, ürünün sürümünün çok kolay olduğunu ve üründen oldukça memnun kaldıklarını belirtiyor.

7. İpeksi yapılı: Beaulis Blush It Likit Allık - 519 Shiny Pink

Beaulis Blush It Likit Allık, kaliteli formülü ve kolay kullanımıyla makyaj çantanıza iddialı bir giriş yapıyor. İpeksi yapısı sayesinde kolayca uygulanan ürün, yanaklarınızı doğal olarak renklendiriyor. Damlalıklı serum şişesi, allıktan istediğiniz kadar alıp uygulama yapmanızı kolaylaştırıyor. ''Beaulis Likit Allık nasıl sürülür?'' diye sorarsanız hemen yanıtlayalım. Serumdan birkaç damla alıp ürünü doğrudan yanağınıza uygulayın. Ardından elinizle ya da bir fırçayla hafifçe dağıtın. Sizin için seçtiğimiz 519 numaralı shiny pink rengi, yanaklarınızda çok tatlı bir pembelik bırakacak!

8. Hem dudak hem yanaklarda kullanıma uygun: The Body Shop Lip Cheek Stain - Likit Allık Ruj 029 Deep Berry

Hem allık hem ruj olarak kullanılabilen The Body Shop Lip Cheek Stain, doğal makyaj görünümü elde etmenizi sağlıyor. Hafif olduğu kadar uzun süre kalıcı yapısıyla gün boyu tazelemeye ihtiyaç duyulmuyor. Kat kat uygulama yapılabildiği için dilerseniz hafif dilerseniz daha belirgin ve yoğun görünüm elde edebilirsiniz. Kolay uygulanan hafif yapılı likit allığı aynaya ihtiyaç duymadan her yerde uygulayıp tazeleyebilirsiniz. Dermatolojik olarak test edilen allık, vegan kullanıma uygun. Ürünü yanak ve dudaklarınıza hafifçe dokundurarak parmaklarınızla dağıtın ve doğal makyaj görünümünün tadını çıkarın!

9. Shea yağı içeren özel formülüyle: NYX Professional Makeup Likit Allık

Yoğun pigmentasyonu ve göz alıcı rengiyle dikkat çeken NYX Professional Makeup Likit Allık Sweet Cheeks Soft Cheek Tint ile tanışmaya hazır mısın? Shea yağı içeren formülüyle yanaklara canlı renk görünümü veren ürün, makyaj koleksiyonunuzun vazgeçilmezlerinden biri olacak. Yüksek pigmentasyonu, yanaklarınıza doğal bir şekilde renk veriyor. Sünger aplikatörüyle kolayca uygulama yapılabiliyor. %100 vegan formüllü likit allık, hayvan kaynaklı veya türevi herhangi bir bileşen içermiyor. Sadece bitkisel içerikli, ciltte hiç ağırlık yapmayan ürünü çok seveceğinizden hiç şüphemiz yok!

10. Tek ürün, iki etki: Avon Oh So Tokyo Dudak ve Yanak İçin Renklendirici - Cherry Pink

Tokyo enerjisinden ilham alan Avon Oh So Tokyo Dudak ve Yanak İçin Renklendirici, Japon sanatçı Kanako Sasaki imzası taşıyor. Tek ürünle iki etki sağlayan ürün, yanak ve dudaklarda kullanılabiliyor. Yüksek pigmentli yapısı sayesinde rengini kolayca veriyor. Su hafifliğindeki dokusu, ciltle kolayca bütünleşiyor ve hiç ağırlık yapmıyor. Yanaklarda kullanmak için elmacık kemiklerinize hafifçe uygulayın. Dudaklar için aplikatörüyle uygulama yaparak tam kapatıcılık sağlayabilirsiniz. Hafif buğulu görünüm için parmaklarınızla uygulayın. Sizin için seçtiğimiz ''cherry pink'' rengi, her cilt tonuna çok yakışacak!