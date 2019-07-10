Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Filtre Kahve Nedir?
Sağlıklı, doğal, el emeği ile sunulan ve tüm bunlara rağmen kısa bir demleme süresi ile hazır edebileceğiniz (suyun kahve ile buluşacağı demleme sürecinde kullandığınız yöntem de son derece dinlendirici ve keyifli bir ritüele dönüşmeye adaydır) filtre kahve, öğütülmüş kahve çekirdekleri ile suyu buluşturarak, kahvenin özünü aldığımız demleme yöntemlerinden biridir. Seçeceğiniz ekipman, demleme metodu ve kahve türü sayesinde tam da damak tadınıza uygun kahveyi hazırlamanız mümkündür.
Ev Konforunda Filtre Kahve Yapımı
Ev Konforunda hazırlayacağınız, 3. Dalga Kahvecileri kıskandıracak filtre kahve yapımı için öncelikle; kahvenizin yetiştiği bölgeden, hasat dönemine, kavrulma biçimine, sertlik / yumuşaklık oranına kadar tüm detaylara hakim olmalısınız. Yolun sonunda bir barista kadar fikir ve bilgi sahibi olacağınız filtre kahve tutkunuz, öncelikle sizi bu duraklara getirir. Binlerce kahve çekirdeği içinden, damak tadınıza en uygununu bulmanın keyfi de tartışılmaz.
Farklı metodlarla demlenen filtre kahvelerin aroma ve yoğunlukları değişir. Eğer tercihiniz sabahları sert bir kahveden yana ise, çekirdeğinizi değiştirebilir demlemede kullandığınız su oranı ile oynayabilir hatta demleme sürenizi uzatabilir, kağıt filtreden metal filtreye geçiş yapabilirsiniz. Sıkça tercih edilen, pratik bir yöntem olan French Press ile filtre kahve demleyerek, kalın öğütülmüş bir kahve ile yaklaşık 4 dakika içinde yoğun ve gövdeli bir içim elde edebilirsiniz. İşte burada filtre kahve yapmanın püf noktaları devreye giriyor. Kahve presini kullanmadan önce sıcak su ile yıkamak, kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar. Ayrıca tercihinizi orta sertlikte sudan yana kullanarak, kaynadıktan sonra suyun ısısının 90° - 95° inmesini beklemek de doğru kıvamı bulmanıza yardımcı olur. Büyük bir kahve kupası için yaklaşık olarak 15-20 gr (2-3 yemek kaşığı) kahveye ihtiyacınız olacağını da unutmamalısınız. Kullandığınız kahve su oranını değiştirerek de aynı kahve çekirdeğinden farklı yoğunlukta demlenmiş kahve elde edebilirsiniz.
El emeği ve keyifle filtre kahve hazırlamak için vaktiniz varsa; orta sertlikte taze suyla ilk önce kağıt filtrenizi yıkarsınız bu şekilde kağıt hammaddesi olan selüloz tatlarından uzaklaşırsınız. Kağıt filtre kullanırken, seçtiğiniz kahvenin de çok ince çekilmemiş olması önemlidir. Yanlış ayarda çekilen kahve çekirdeği ile demlenen kahve bulanık kötü tatlara sahip olabilir.
Biraz daha zahmetli ancak bir o kadar tercih edilen bez filtre kullanımında da aynı biçimde, filtreyi önceden sıcak suda yaklaşık 5 dakika dinlendirmek ve kahvenizi ekledikten sonra, demleme sürecine yardımcı olması için ahşap bir kaşıkla sakince karıştırmak yeterlidir.
Hangi Aroma Size Göre?
Filtre kahve kaç dakikada demlenir ya da hangi demleme yöntemi sizin için daha doğru, artık kararınızı verdiniz. Şimdi sıra, her yudumda keyif alacağınız ideal kahvenizi bulmakta! Benzersiz bir kahve deneyimi için kullanılan yöntemin yanı sıra kahvenin ideal öğütme ayarı ve aroması da büyük öneme sahip. Yanlış çekilen kahveler tadın da değişmesine neden olarak, kahvenin aroması hakkında sizi yanıltabilir. Kahve makinesi kullanıyorsanız, orta incelikte çekilmiş kahve idealdir. French Press yönteminde ise daha kalın öğütülmüş kahve kullanmalısınız. Böylece, kahvenin doğal aromasının açığa çıkmasını sağlayabilirsiniz.
Kafein oranı düşük olan Arabica, yoğun aroması ile kahveseverlerin sıklıkla tükettiği kahve çeşitlerinden biri. Kahve çekirdeklerinin kavrulması sırasında, ortaya çıkan doğal aromalar sayesinde elde edilen farklı lezzetlere de yönelebilirsiniz. Çikolata, fındık, meyve ve sütle zenginleştirilen özel kahvelerin lezzetini henüz keşfetmediyseniz, acele etmenizde fayda var. Evde filtre kahve nasıl yapılır konusuna tüm yönleriyle hakim olduğunuza göre; eşsiz aroma, yoğunluk ve kokuya sahip mükemmel bir filtre kahve için hazırsınız!
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