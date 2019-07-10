Kolay ve etkili: Mükemmel bir filtre kahve için öneriler

Filtre Kahve Nedir?

Sağlıklı, doğal, el emeği ile sunulan ve tüm bunlara rağmen kısa bir demleme süresi ile hazır edebileceğiniz (suyun kahve ile buluşacağı demleme sürecinde kullandığınız yöntem de son derece dinlendirici ve keyifli bir ritüele dönüşmeye adaydır) filtre kahve, öğütülmüş kahve çekirdekleri ile suyu buluşturarak, kahvenin özünü aldığımız demleme yöntemlerinden biridir. Seçeceğiniz ekipman, demleme metodu ve kahve türü sayesinde tam da damak tadınıza uygun kahveyi hazırlamanız mümkündür.

Ev Konforunda Filtre Kahve Yapımı

Ev Konforunda hazırlayacağınız, 3. Dalga Kahvecileri kıskandıracak filtre kahve yapımı için öncelikle; kahvenizin yetiştiği bölgeden, hasat dönemine, kavrulma biçimine, sertlik / yumuşaklık oranına kadar tüm detaylara hakim olmalısınız. Yolun sonunda bir barista kadar fikir ve bilgi sahibi olacağınız filtre kahve tutkunuz, öncelikle sizi bu duraklara getirir. Binlerce kahve çekirdeği içinden, damak tadınıza en uygununu bulmanın keyfi de tartışılmaz.

Farklı metodlarla demlenen filtre kahvelerin aroma ve yoğunlukları değişir. Eğer tercihiniz sabahları sert bir kahveden yana ise, çekirdeğinizi değiştirebilir demlemede kullandığınız su oranı ile oynayabilir hatta demleme sürenizi uzatabilir, kağıt filtreden metal filtreye geçiş yapabilirsiniz. Sıkça tercih edilen, pratik bir yöntem olan French Press ile filtre kahve demleyerek, kalın öğütülmüş bir kahve ile yaklaşık 4 dakika içinde yoğun ve gövdeli bir içim elde edebilirsiniz. İşte burada filtre kahve yapmanın püf noktaları devreye giriyor. Kahve presini kullanmadan önce sıcak su ile yıkamak, kahvenizin daha uzun süre sıcak kalmasını sağlar. Ayrıca tercihinizi orta sertlikte sudan yana kullanarak, kaynadıktan sonra suyun ısısının 90° - 95° inmesini beklemek de doğru kıvamı bulmanıza yardımcı olur. Büyük bir kahve kupası için yaklaşık olarak 15-20 gr (2-3 yemek kaşığı) kahveye ihtiyacınız olacağını da unutmamalısınız. Kullandığınız kahve su oranını değiştirerek de aynı kahve çekirdeğinden farklı yoğunlukta demlenmiş kahve elde edebilirsiniz.