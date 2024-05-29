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    4. Kolları engel tanımıyor, kendi kilosunun 1,5 katını kaldırabiliyor

    Kolları engel tanımıyor, kendi kilosunun 1,5 katını kaldırabiliyor

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    29.05.2024 19:44
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    Türkiye Bedensel Engelliler Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda geçen yıl 80 kilo kaldırarak Türkiye birincisi olan Simge Elif Poyraz'ın 2024 yılındaki hedefi, 67 kilo sıkletinde 90 kilo kaldırarak rekora imza atmak, Avrupa'da da Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etmek.

    Doğuştan Spida Bifina hastalığıyla mücadele eden 28 yaşındaki Simge Elif Poyraz, 2016 yılında geçirdiği bir ameliyat sonrası hastalığı artarak tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Engeline rağmen yılmayıp fizik tedavi için halter sporu önerilen Poyraz, başladığı bu sporun hemen 2 ay sonrası katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 40 kilo kaldırarak ikincilik elde etti.

    Geçirdiği hastalıklar nedeniyle bir süre haltere ara veren Poyraz, 2023 yılında ise tekrar başladığı halterde, 61 kiloda 80 kilo kaldırarak Türkiye Şampiyonu oldu.

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    Poyraz’ın hedefi, 31 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek olan Türkiye Bedensel Engelliler Powerlifting Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda 67 kiloda katılıp 90 kilo kaldırarak yine altın madalyayı almak.

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    2018 yılında halterle tanıştığını anlatan Simge Elif Poyraz, "Fizik tedaviden bir arkadaşım bu spora yönlendirdi. İlk 1 ay içerisinde Türkiye Şampiyonası’na götürmüşlerdi ve 40 kilo kaldırarak ikinci olmuştum.

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    Daha sonraki yıllarda çalışmalara devam ettim ancak sağlık problemleriyle karşılaştım ve ara verdim.

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    2023 yılında 61 kiloda yarışıp 80 kilo kaldırarak birinci oldum. Şimdi ise 4 gün sonra Türkiye Şampiyonası’nda 67 kiloda 90 kilo kaldırarak yine birinci olmayı ve Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyorum" dedi. (İHA)

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