HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 01.09.2020 16:12 | Son Güncelleme

Almanya’nın Köln kentindeki Müngersdorf semtinde, FC Köln futbol takımı stadyumu yakınlarında İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiltere yapımı patlamamış bir bomba bulundu.

Köln’de İkinci Dünya Savaşı’ndan kalma bomba bulundu

Walter-Binder-Weg Caddesi üzerinde yapılan keşif çalışmalarında bu sabah İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış bir bomba bulundu.

Köln Şehir İdaresi tarafından yapılan açıklamada, bulunan bombanın İngiltere yapımı olduğu açıklandı. Bombanın bulunduğu alandaki binalar boşaltılarak çevre sakinleri belediye otobüsleri ile tahliye edilip, alan kordon altına alındı.

Çevrede oturan yaklaşık 4 bin 100 kişi, FC Köln’e ait Rheinenergie-Stadion'da oluşturulan kriz merkezine yerleştirildi. Bombanın bulunduğu civarda trafiğin durdurulduğu belirtildi.

Bombanın ne zaman etkisiz hale getirileceğine dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Yeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldıYeni eğitim-öğretim yılı başladı! İlk ders zilini Bakan Selçuk çaldı
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...Balık ve yoğurdu birlikte tüketirseniz...
En Çok Okunan Haberler
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Başpehlivan, sokak ortasında öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul Barosu'na asılan pankartla ilgili sert açıklama
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Artık ana haber sunacak! Nevşin Mengü hangi kanalla anlaştı?
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Kocasını paylaştı! 'Sanırsın bu doğurmuş'
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Fransa, Türkiye'ye karşı en büyük silahını gönderiyor!
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
Hastaneye başvuranların sayısında artış! Hepsinde o şikayet var
İlginizi Çekebilir
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Rusya’da uyuyan kadının ağzından giren yılan ameliyatla çıkarıldı
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
Hayatından endişe duyan Prenses Diana, bir dolap dolusu kanla geziyormuş!
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
ABD'de yakalandı: Dünyanın en büyüğü
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
Skandal! Kamerayı açık unuttu, sekreteriyle seks yaparken yakalandı
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
57 yaşına kadar cinsel ilişkiye girmeyen 67 yaşındaki kadın şimdi swinger partilerinden çıkmıyor
Diğer Haberler
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Yunanistan'dan bir provokatif hamle daha!
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Ukrayna’da bir üniversitede uyuşturucu laboratuvarı bulundu
Belarus’ta öğrencilere polis müdahalesi
Öğrencilere sert müdahale!
İsveç'te İslam karşıtı saldırı!
Bir ülkede daha İslam karşıtı saldırı!
İlaç devi duyurdu: Başarısız olduk!
İlaç devi duyurdu: Başarısız olduk!
Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti
Saniye farkıyla ölümden kurtulan kadının o anları nefes kesti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.