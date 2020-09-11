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Kolombiya'da polis şiddeti protestoları: 10 ölü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kolombiya'da polislerin bir kişiyi elektroşokla öldürmesinin ardından başlayan protestolarda en az 10 kişi hayatını kaybetti. Başkent Valisi polisi orantısız şiddet uygulamakla suçlarken, ateşli silahlarla müdahale edildiğini söyledi.

Kolombiya'da polis şiddeti protestoları: 10 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da sosyal medyaya düşen görüntüler nedeniyle günlerdir protestolar yaşanıyor.

Görüntülerde, Javier Ordóñez adında bir avukatın polisler tarafından öldürülmesi yer alıyordu.

Yerde yatan avukata defalarca elektroşok cihazıyla müdahale edildiği görülüyordu.

Kolombiya polisinin protestolara sert müdahalesi sonucu şimdiya kadar en az 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Ülkenin savunma bakanı Carlos Holmes Trujillo ise hem başkente hem de diğer kentlere daha fazla asker ve polis sevkiyatı yapılacağını söyledi.

Trujillo, "Büyük bir şiddet hareketiyle karşı karşıyayız" dedi.

Başkent Bogota'nın valisi Claudia Lopez ölenlerin çoğunlukla gençlerden oluştuğunu söyledi.

Polisin protestolara ateşli silahlarla müdahale etmesi nedeniyle can kayıplarının temel sebebi kurşunlar oldu.

Ayrıca Lopez 326 yaralının 58'inin silahla vurulduğunu aktardı.

Vali Lopez polisin orantısız şiddet uyguladığını vurguladı.

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