Kolombiya'da vergi reformu karşıtı gösterilerde ölü sayısı 19'a yükseldi

Kolombiya Ombudsman Ofisi'nin Ulusal Başsavcılık Ofisi ve Ulusal Polis raporlarına dayanarak yayımladığı verilere göre, 28 Nisan'dan bu yana ülke genelinde düzenlenen protestolarda 1'i polis 19 kişi öldü, 846 kişi yaralandı.

POLİSLE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla bir kez daha Devlet Başkanı Ivan Duque'nin ekonomi politikalarına tepki gösterdi. Başta Medellin kenti olmak üzere Cali ve Barranquilla'da da meydanlara yürüyen binlerce kişi, hükümeti ve polisin göstericilere tavrını protesto etti.

Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler ile göstericiler arasında, Bogota'nın bazı bölgelerinde çatışmalar çıktı. Polisler, taş, molotof kokteyli ve havai fişek atan göstericilere göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarının yanı sıra su sıkarak müdahale etti. Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 431 kişiyi gözaltına aldı.

Savunma Bakanı Diego Molano, yaptığı açıklamada, sokaklardaki şiddet olaylarından eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ve Marksist örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'nu (ELN) sorumlu tuttu.