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Kolombiya’daki öğrenci protestolarında ortalık savaş alanına döndü

DÜNYA HABERLERİ  | 11.10.2019 07:48 | Son Güncelleme

Kolombiya’daki öğrenci protestolarında birçok kentte polisle arbedeler yaşandı. Etraftaki binaların hasar aldığı ve polislerin taşlı saldırı karşısında zor anlar yaşadığı olaylar neticesinde gözaltına alınan olmadı.

Kolombiya'nın başkenti Bogota’da 3 hafta bazı akademisyenlerin yolsuzluk yaptıklarının ortaya çıkmasıyla protesto gösterileri düzenleyen öğrenciler, “polisin eylemlerdeki tavrı” ve hükümetin geçen yıl varılan eğitim bütçesi anlaşmasına uymadığı iddiası nedeniyle yeniden birçok kentte sokağa çıktı.

Genelde sorunsuz başlayan protesto yürüyüşleri miting alanlarında polisle göstericiler arasında yaşanan arbede ve çatışmalarla sona erdi.

10 BİN KİŞİ KATILDI

Başkent Bogota’da düzenlenen yürüyüş ve mitinge Javeriana, ulusal üniversite Universidad Nacional, şehir üniversitesi Distrital ve Pedagoji Üniversitesi öğrencilerinin başı çektiği yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Öğrenciler kentin farklı bölgelerinden, miting için Bogota’nın tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı'na kadar yürüdü. Gruptaki maskeli kişilerin taşlarla saldırması üzerine polis biber gazlı müdahalede bulundu.

Protestocu öğrencilerin büyük çoğunluğu müdahalenin ardından dağılırken maskeli kişiler ve güvenlik güçlerindeki arbede bir müddet devam etti.

GÖZALTI YOK

Etraftaki binaların hasar aldığı ve polislerin taşlı saldırı karşısında zor anlar yaşadığı olaylar neticesinde gözaltına alınan olmadı.

Başkent Bogota’nın yanı sıra Bucaramanga, Cali, Barranquilla ve Medellin gibi önemli kentlerdeki öğrenci protestoları da arbede ve polis müdahalesi ile sona erdi.

(AA)


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Anahtar Kelimeler:
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