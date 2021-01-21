Kolombiya'dan gelen kokain dolu muzlar yanlışlıkla Kanada'daki marketlere gitti

Britanya Kolumbiyası bölgesinde, Central Okanagan'da yer alan küçük bir kasaba olan Kelowna'daki bir yerel mağaza sahibi, 24 Şubat 2019'da muz sevkiyatının içinde kokaine benzeyen 12 paket bulunca yetkilileri uyardı.

Kanada Kraliyet Atlı Polisi (Royal Canadian Mounted Police -RCMP) paketlerin nereden geldiği ve hedeflenen teslimat güzergahlarına dair daha fazla araştırma yapmak için uyuşturuculara el koydu.

Aynı günün ilerleyen saatlerinde, ikinci bir market sahibi daha RCMP'yle temasa geçerek A Sınıfı uyuşturucu nakliyesi olduğunu düşündükleri bir durumun farkına vardıklarını söyledi.

Ön büro yetkilileri gidip ayrı ayrı sarılmış 9 diğer pakete de el koydu.

Kelowna RCMP ve Kanada Sınır Hizmetleri Dairesi (Canada's Border Service Agency -CBSA) olay sonrasında soruşturma başlattı. Salı günü sona eren soruşturmada her biri yaklaşık 1 kg ağırlığındaki paketlerin kokain olduğu doğrulandı.

Yetkililer, kokainin Kolombiya'dan geldiğini ve başarısız bir uyuşturucu satışı sonucu Kelowna'ya ulaştığını söyledi.