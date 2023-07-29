Kolombiya Devlet Başkanı'nın oğlu para aklama yüzünden tutuklandı!

Atlantico bölgesinde siyasetçi olan Nicolas Petro İddialara göre, babasının seçim kampanyasını finanse etmek üzere uyuşturucu kaçakçılarından para aldı.

İDDİALARI REDDETTİ

İddiaları reddeden Nicolas Petro soruşturmayı da memnuniyetle karşıladı.

Nicolas Petro’nun eski eşi de soruşturmanın kapsamında tutuklandı.

Ülkenin ilk solcu lideri olan Devlet Başkanı Petro, Kolombiya'nın uyuşturucu kaçakçılarından para almadığını ve Mart ayında oğlu hakkında savcılara soruşturma emri verdiğini yalanladı.

Cumartesi günü sosyal medya hesabında bir paylaşım yapan Kolombiye lideri, oğlunun hapse atılmasının kendisi için acı verici olduğunu belirtti; ancak Başsavcı Margarita Cabello Blanco'nun soruşturmasına müdahale etmeyeceğini söyledi.

Nicolas ve eski eşi Daysuris del Carmen Vásquez, Karayip kıyısından Kolombiya'nın başkenti Bogotá'ya nakledildi.

Daha önce yerel medyaya konuşan Vásquez, eski eşinin geçen yıl Gustavo Petro'nun devlet başkanlığı seçimi sırasında uyuşturucu kartellerinden büyük miktarda para aldığını iddia etmişti.

