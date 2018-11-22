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Kolombiya ve ELN'nin durdurulan müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 08:34 | Son Güncelleme

Kolombiya hükümeti, ELN'nin müzakereci heyetine dahil ederek kurtarmak istediği siyasi ve askeri lideri Gabino hakkındaki yakalama kararını kaldırmayacak

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) müzakereci olarak atadığı Gabino kod adlı lideri Nicolas Rodriguez Bautista hakkındaki yakalama kararını kaldırmayacak.

ELN'nin, Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan ve Küba'da tedavi gören askeri ve siyasi lideri Bautista’yı barış müzakerecileri heyetine dahil ederek kurtarmaya çalışması Kolombiya'da tartışılıyor.

Kolombiya'daki Yüksek Barış Komiseri Miguel Ceballos, ülkede katıldığı bir radyo programında, Bautista hakkındaki yakalama kararını kaldırmanın Devlet Başkanı Ivan Duque'nin inisiyatifinde olduğunun altını çizdi.

Ceballos, hükümetin, örgütle, elindeki rehineleri serbest bırakmaması ve suç işlemeye devam etmesi nedeniyle müzakereleri durduğunu hatırlattı ve bu durum değişmedikçe Bautista hakkındaki yakalama kararının kalkmayacağını vurguladı.

ELN'nin diğer liderlerinden ve başmüzakerecisi Pablo Beltran'ın, Bautista'yı müzakere heyetine dahil ettiklerini 10 Kasım'da Yüksek Barış Komisyonuna yazdığı kartla tebliğ ettiği ortaya çıkmıştı.

ELN, bu kararın, Kolombiya'da silahlı örgütlerle müzakereleri düzenleyen ve "örgütlere, müzakere heyetlerine dahil edecekleri isimleri belirlemekte bağımsız davranabilme" imkanı sağlayan kanuna uyduğunu savunuyor.

Örgüt ve Kolombiya arasında birçok kez yarıda kesilen müzakereler, geçen yıl Ekvador'un başkenti Quito'da başlamış, ardından bu ülkenin garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.

Eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un ardından hükümetin başına geçen Ivan Duque Marquez, ELN'nin elindeki rehinelerin tamamını bırakmaması nedeniyle müzakerelere devam etmeme kararı almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kolombiya Nicolas Rodriguez Bautista Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN)

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