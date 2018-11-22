Kolombiya ve ELN'nin durdurulan müzakereleri

BOGOTA (AA) - Kolombiya hükümeti, silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusunun (ELN) müzakereci olarak atadığı Gabino kod adlı lideri Nicolas Rodriguez Bautista hakkındaki yakalama kararını kaldırmayacak.

ELN'nin, Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) tarafından kırmızı bültenle aranan ve Küba'da tedavi gören askeri ve siyasi lideri Bautista’yı barış müzakerecileri heyetine dahil ederek kurtarmaya çalışması Kolombiya'da tartışılıyor.

Kolombiya'daki Yüksek Barış Komiseri Miguel Ceballos, ülkede katıldığı bir radyo programında, Bautista hakkındaki yakalama kararını kaldırmanın Devlet Başkanı Ivan Duque'nin inisiyatifinde olduğunun altını çizdi.

Ceballos, hükümetin, örgütle, elindeki rehineleri serbest bırakmaması ve suç işlemeye devam etmesi nedeniyle müzakereleri durduğunu hatırlattı ve bu durum değişmedikçe Bautista hakkındaki yakalama kararının kalkmayacağını vurguladı.

ELN'nin diğer liderlerinden ve başmüzakerecisi Pablo Beltran'ın, Bautista'yı müzakere heyetine dahil ettiklerini 10 Kasım'da Yüksek Barış Komisyonuna yazdığı kartla tebliğ ettiği ortaya çıkmıştı.