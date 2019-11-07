Kolombiya’da 8 çocuğun öldüğü hava saldırısı sonrası Savunma Bakanı istifa etti

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, bir hava operasyonu sırasında 8 çocuğun ölmesi nedeniyle yaşanan tartışmaların ardından istifa etti.

Kolombiya Savunma Bakanı Guillermo Botero, hava kuvvetlerinin ağustos ayında Eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’ne (FARC) karşı düzenlediği bir operasyonda 8 çocuğun ölümünün ardından baskıların artması üzerine Devlet Başkanı Ivan Duque’ye istifasını sundu.

Botero yaptığı açıklamada, “Mevcut siyasi durumu görüşmek üzere Devlet Başkanı ile yaptığım toplantıda, alınan en uygun kararın Savunma Bakanlığı görevinden istifa etmek olduğuna karar verdi. Kısa bir süre sonra ilgili mektubu sundum” dedi.

Kolombiya ordusu, güneydeki Caqueta bölgesinde yeniden silahlı eylem kararı alan FARC’a ait bir kampa hava operasyonu düzenlemişti. Operasyonda, 12 yaşındaki bir kız çocuğu dahil toplam 8 çocuk hayatını kaybetmişti. Operasyon Ağustos ayında yapılmasına rağmen uzun süre gizlendikten sonra ortaya çıkmıştı. Öldürülen çocukların FARC üyesi olduğu iddia edilse de Botero, kampta yaşları 18’den küçük çocukların yaşadığını bilmediklerini söylemişti.

Öte yandan, Kolombiya’da genel grev çağrısı yapıldı. Ülkedeki farklı toplumsal hareketler, yerli halklar, sendikalar ve sivil toplum örgütleri, 21 Kasım’da hükümetin kamu politikalarına karşı ulusal grev çağrısında bulundu.

