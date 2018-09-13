Kolombiya'da ELN 6 rehineyi daha yetkililere teslim etti

BOGOTA (AA) - Kolombiya'daki silahlı isyancı sol örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN), elindeki rehinelerden 6'sını daha serbest bıraktı.
Yeni hükümetin müzakereleri durdurduğu ve elindeki tüm rehineleri serbest bırakmasını şart koştuğu ELN, 4'ü güvenlik görevlisi 6 rehineyi daha Choco yönetim bölgesi kırsalında Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kolombiya yetkililerine teslim etti.
Kolombiya'da hak ihlalleri konusunda çalışmalar yürüten resmi kamu denetçiliği kurumu Defensoria del Pueblo'nun sosyal paylaşım hesabından yapılan açıklamada, rehinelerin serbest kaldığını doğrulandı. Açıklamada, Kızılhaç yetkililerine ülkedeki Katoliklerin en yüksek mercii Episkopal Konferansı temsilcilerinin de eşlik ettiğini duyuruldu.
Örgüt, rehineleri aynı bölgede ağustos ayı başlarında kaçırmıştı.
Elinde halen 20 kadar rehine olduğu değerlendirilen ELN, geçen hafta 3 kişiyi serbest bırakmıştı.
Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, göreve gelmesinin birinci ayında, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada elindeki rehinelerin tamamını bırakıncaya kadar örgütle müzakere yapılmayacağını duyurmuştu.
ELN'nin "Pablo Beltran" ismiyle bilinen yöneticisi ve başmüzakerecisi Israel Ramirez Pinada ise hükümetin bu şartını kabul etmediklerini açıklamıştı.
Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve görüşmeler, Ekvador'un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba'nın başkenti Havana'ya taşınmıştı.
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