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Kolombiya'da, Hong Kong'taki "şemsiye devrimi"ne benzer görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 01:59 | Son Güncelleme

Günlerdir protestoların sürdüğü ve 3 kez genel grev ilan edilen ülkenin başkenti Bogota, hükümet karşıtı gösterilere destek amacıyla onlarca şarkıcı ve müzik grubunca tır üzerinde verilen ve kenti turlayan seyyar konsere ev sahipliği yaptı - Dinleyicilerin konser sırasında aniden bastıran yağmurda şemsiyelerini açması, Hong Kong'taki "şemsiye devrimi"ne benzer görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu

BOGOTA (AA) - Kolombiya'da, hükümet karşıtı protestolara devam eden göstericilerin aniden bastıran yağmurda şemsiyelerini açmasıyla birlikte Hong Kong'taki "şemsiye devrimi"ne benzer görüntüler ortaya çıktı.

Nüfusu 49 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yapılan barış anlaşmasının tam olarak uygulanmadığı iddiaları ve toplum liderlerine yönelik suikastlerin devam etmesi gibi nedenlerin halkta oluşturduğu hoşnutsuzluğun yanı sıra hükümetin ücretler ve emeklilikle ilgili planladığı değişiklikler karşısında ilan edilen genel grevler çerçevesindeki protesto gösterileri devam ediyor.

Günlerdir birçok kentte gerçekleştirilen yürüyüşlerin yanı sıra 21-27 Kasım ve 4 Aralık'ta 3 genel grev ilan edilen ülkenin başkenti Bogota'da, bu kez seyyar konser etkinliği düzenlendi.

Kent merkezindeki Bogota Gökevi'nden başlayan "Un Canto X Colombia" (Kolombiya için bir şarkı) adlı seyyar konser, 7. Cadde'nin büyük kısmını katederek şehri turladı.

Onlarca şarkıcı ve müzik grubunca tır üzerinden verilen hükümet karşıtı seyyar konserde, dinleyicilerin aniden bastıran yağmur karşısında şemsiyelerini açması ise Hong Kong'taki "şemsiye devrimi" protestolarına benzer görüntüler ortaya çıkardı.

Kolombiya'da günlerdir farklı bölgelerde farklı yoğunluklarla devam eden protesto gösterileri, 21 Kasım'da ilan edilen genel grevle başlamıştı. Yer yer polisle göstericiler arasında gerginlik ve çatışmaların yaşandığı olaylarda 5 kişi hayatını kaybetmiş, aralarında polislerin de bulunduğu 1000'e yakın kişi de yaralanmıştı.

Farklı gruplarla diyalog halinde bulunan hükümetle müzakere masasına birkaç gün önce oturan sendikalar, özelleştirmelerden vazgeçilmesi, son 2 yılda öğrenciler ve yerlilerle varılan mutabakatlara sadık kalınması, barış anlaşmasının uygulanması, toplum liderleri ve muhtarlara yönelik suikastler karşısında adım atılması, göstericilere yönelik şiddet uygulamakla suçlanan Kolombiya polisi toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD'ın lağvedilmesi, emeklilik ve ücretlerle ilgili yasa tasarısının geri çekilmesi ve vergilerin hafifletilmesi gibi taleplerde bulunuyor.

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