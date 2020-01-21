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  4. Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 22:52 | Son Güncelleme

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque ve hükümet karşıtı protestolar yeniden başlayarak ülkede genel grev ilan edildi.

Kolombiya’da hükümet karşıtı protestolar yeniden başladı

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque ve hükümet karşıtı protestolar yeniden başlayarak ülkede genel grev ilan edildi. Birçok şehirde halk sokaklara dökülürken bazı şehirlerde protestocular ile polis arasında çatışma yaşandı.

Kolombiya’da Devlet Başkanı Ivan Duque ve hükümetinin politikaları protesto ediliyor. Ülke çapında genel grev ilan edilirken, birçok şehirde halk sokaklara döküldü. 21-E (21 Ocak) adı verilen protesto gösteri günü Kolombiya’da 2020 yılının ilk grev ve protesto günü olarak ifade ediliyor. Grev Komitesi üyeleri, hükümet ile diyaloglarından cevap alamadıkları için sokağa indiklerini açıkladı. Cali, Barranquilla, Bucaramanga ve Medellin’de başlayan yürüyüşlerde bazı yolların kapatıldığı bildirildi.

Ayrıca 2020 yılının ilk gününden bu yana 20’den fazla yerli liderin öldürülmesi üzerine yerli gruplar da gösterilere katılma kararı aldı. Kolombiya’nın yerli halklarını temsil eden Ulusal Yerli Örgütü (ONIC) tarafından yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşları çağırıyoruz. Tüm ülke için hepimiz dışarı çıkıp ömür boyu daha iyi yaşam hakkımızı isteyelim. Sosyal haklarımız savunalım" ifadeleri kullanıldı.

Başkent Bogota’da hükümet karşı protestolar için Plaza de Bolivar’a kadar yapılacak yürüyüşün yerel saatle 17.00’de başlayacağı duyuruldu. Erken saatlerden itibaren yollar öğrenciler tarafından kapatılmaya başlandı. Bazı protestocular ile polis arasında da çatışma yaşandı.

4 kişi tutuklandı
Hükümet Sekreteri Luis Ernesto Gomez sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eylemlerde 4 kişinin tutuklandığını, 3 barışçıl yürüyüşün ise devam ettiğini söyledi. Bogota Belediye Başkanı Claudia Lopez ise Mobil Polis Filosunun (ESMAD) yolları kapatan ve toplu taşıma araçlarına ücretsiz binen kişileri engellemeye çalıştıklarının bilgisini paylaştı.

Öte yandan Kolombiya’da yürüyüşler, geçtiğimiz 21 Kasım’da ülkenin büyük şehirlerinde farklı örgütler ve sendikaların bir araya gelmesiyle başlamıştı.

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