Kolombiyalı dansçıların bilet sorunu çözüldü

Dün gece havalimanda dansçıları ziyaret eden Haluk Levent, THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile de görüştü.

Bilet alamayan yedi dansçının Atatürk Havalimanı Gidiş Terminali'nde kalmaya başlamasına ilişkin haberler üzerine, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), yetkililerle iletişime geçti.

Geçen yaz bir otelde çalışmak için turizm acenteleri aracılığıyla geldikleri Antalya'da işverenle yaşadıkları anlaşmazlık sonucu işi bırakan, önceki hafta memleketlerine gitmek için havalimanına gelen 12 kişilik gruptaki 5 dansçı, kendi imkanlarıyla bilet alıp ülkelerine döndü.

BOGOTA / İSTANBUL (AA) - Paraları olmadığı için 13 gündür Atatürk Havalimanı'nda bekleyen Kolombiyalı dansçılara, sanatçı Haluk Levent'in girişimleri ve THY'nin desteğiyle uçak bileti alındı.

Kolombiyalı dansçılar, ülkelerine dönecekleri güne kadar kalacakları otele yerleştirildi

\

- THY indirim yaptı, Levent'in iş adamı arkadaşları biletleri aldı

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile havalimanında bekleyişlerini sürdüren dansçılara bilet temin edildiğini duyuran Haluk Levent, AA muhabirine süreci anlattı.

Kolombiyalı dansçıların durumunu haberlerde görünce Atatürk Havalimanı'na gittiğini aktaran Levent, şunları söyledi:

"Hemen Antalya'daki turizmci iş adamı arkadaşlarımı arayıp, bu durumun ülkemizin imajı için iyi olmadığını söyledim, bilet alınması konusunda yardımcı olmalarını istedim. Daha sonra THY Basın Müşaviri Yahya Üstün ile görüştüm. Üstün ilgileneceğini söyledi. Birkaç saat içinde koordinasyonu sağladık ve harekete geçtik. THY bilet fiyatları için çok iyi bir indirim yaptı. İş adamı arkadaşlarım da biletleri satın aldı. Kolombiyalılara, uçuş saatine kadar konaklayacakları oteli de ayarladık."

Haluk Levent, Kolombiyalı gençleri ülkelerinde ziyaret etmek istediğini, tüm Kolombiya halkına sevgilerini yolladığını dile getirdi. Kolombiyalı dansçıların, biletlerinin alındığını öğrendikten sonra sevinçten ağladıklarını belirten Levent, bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmak istemediğini ifade etti.