Kolombiya'nın ELN ile müzakereleri rehinelerin bırakılmasına bağlı

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, hükümet ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında, örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılana kadar müzakere yapılmayacağını söyledi.

Ülkesinin Antioquia yönetim bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Duque, silahlı isyancı sol örgüt ELN ile eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlatılan müzakerelere ilişkin kararını açıkladı.

Örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılmadan herhangi bir müzakereciyi görevlendirmeyeceklerini vurgulayan Duque, “Şiddetin, devlet ve toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı sürece barıştan söz edilemez.” dedi.

Hükümet olarak her zaman barışa gönüllü olduklarını belirten Duque, bunun yalnızca rehinelerin bırakılması ve şiddete son verilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Önceki hükümet döneminde başlatılan ve 17 hafta devam eden görüşmelere atıfta bulunan Duque, bu süre zarfında düzenlenen 462 şiddet eyleminde 100’e yakın kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra ülkedeki petrol boru hatlarına 148 saldırı gerçekleştirildiğini ve 16 kişinin kaçırıldığını kaydetti.