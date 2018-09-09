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Kolombiya'nın ELN ile müzakereleri rehinelerin bırakılmasına bağlı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 04:14 | Son Güncelleme

Devlet Başkanı Duque, ELN'nin elindeki rehineleri bırakmadığı ve şiddete son vermediği sürece hükümetin bu örgütle müzakere etmeyeceğini belirtti

BOGOTA (AA) - Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, hükümet ve Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) arasında, örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılana kadar müzakere yapılmayacağını söyledi.

Ülkesinin Antioquia yönetim bölgesinde düzenlenen etkinlikte konuşan Duque, silahlı isyancı sol örgüt ELN ile eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlatılan müzakerelere ilişkin kararını açıkladı.

Örgütün elindeki rehinelerin tamamı bırakılmadan herhangi bir müzakereciyi görevlendirmeyeceklerini vurgulayan Duque, “Şiddetin, devlet ve toplum üzerinde baskı aracı olarak kullanıldığı sürece barıştan söz edilemez.” dedi.

Hükümet olarak her zaman barışa gönüllü olduklarını belirten Duque, bunun yalnızca rehinelerin bırakılması ve şiddete son verilmesiyle mümkün olacağını ifade etti.

Önceki hükümet döneminde başlatılan ve 17 hafta devam eden görüşmelere atıfta bulunan Duque, bu süre zarfında düzenlenen 462 şiddet eyleminde 100’e yakın kişinin hayatını kaybetmesinin yanı sıra ülkedeki petrol boru hatlarına 148 saldırı gerçekleştirildiğini ve 16 kişinin kaçırıldığını kaydetti.

Duque, ELN’nin bu eylemlere son vermesi durumunda karşısında konuşmaya hazır bir hükümet bulacağını duyurdu.

ELN, elindeki rehinelerden üçünü bu hafta serbest bırakmıştı.

Bunun öncesinde ise hükümet ELN’ye, toplam sayısı 20 olduğu değerlendirilen rehinelerin tamamını bırakması çağrısı yapmış, 3 rehinenin serbest bırakılmasının ardından da bu çağrıyı yinelemişti.

Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı.

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