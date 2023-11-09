Kolonoskopi öncesi kaç gün diyet yapılır? Kolonoskopi diyeti nasıl yapılır?

Kolonoskopi öncesi beslenme genellikle birkaç gün boyunca belirli besinleri sınırlamayı ve bağırsakları temizlemeyi içerir. Bu süreç, bağırsakların görüntülenmesini zorlaştırabilecek dışkı kalıntılarını minimize etmeyi amaçlar. Aynı zamanda, bu hazırlık aşaması, prosedür öncesinde hastanın rahatlığını artırmak ve prosedür sırasında daha net görüntüler elde etmek amacıyla bağırsaklardaki hava ve sıvıyı azaltmayı hedefler.

Kolonoskopi diyeti nasıl yapılır?

Kolonoskopi öncesi beslenme genellikle "sıvı diyeti" olarak adlandırılan bir aşamayı içerir. Bu aşama boyunca, hastalar genellikle şeffaf sıvılar tüketirler. Su, şeker içermeyen meyve suyu, tavuk veya sebze bulyonları, çay veya kahve (şeker veya süt içermeyen) gibi sıvılar bu dönemde önerilir. Alkol ve renklendirici içeren içecekler genellikle sınırlanır.

Sıvı diyetinin yanı sıra, bazı durumlarda doktorlar bağırsakları daha fazla temizlemek için bir lavman veya özel bir hazırlık solüsyonu reçete edebilirler. Bu, bağırsaklardaki dışkı kalıntılarını ve diğer potansiyel engelleyici unsurları ortadan kaldırmayı amaçlar. Kolonoskopi öncesi beslenme prosedürü daha etkili ve güvenli hale getirmenin yanı sıra hastaların rahatlığını artırmaya yönelik bir yaklaşımı içerir. Ancak, her hasta farklıdır ve bu nedenle hazırlık süreci bireyselleştirilebilir. Bazı durumlarda, özellikle bazı sağlık koşullarına sahip olanlar için özel diyet yönergeleri uygulanabilir.

Kolonoskopi öncesi kaç gün diyet yapılır?

Kolonoskopi öncesi diyet genellikle birkaç gün sürebilir, ancak bu süre bireysel duruma ve doktorun önerilerine bağlı olarak değişebilir. Genellikle, hastaların doktorları tarafından belirlenen özel bir beslenme planına uymaları gerekmektedir.

Standart olarak, kolonoskopi öncesi diyetin başlangıcı genellikle prosedürden 2-3 gün önceye denk gelir. Bu süre zarfında hastalar, bağırsakları temizlemek ve prosedür sırasında daha net görüntüler alabilmek için özel bir sıvı diyetine geçerler. Kolonoskopiden 3 gün önce ne yenir konusunda örnek verebileceğimiz yiyecek ve içecekler:

Su Şeker içermeyen meyve suyu Tavuk veya sebze bulyonları Çay veya kahve (şeker veya süt içermeyen) Jöle veya buzlu meyve suyu

Bu sıvı diyeti, prosedür öncesi bağırsakları temizlemeyi amaçlar. Ayrıca, alkol ve kafein içeren içecekler, yüksek şeker içeren içecekler, renklendirici içeren içecekler ve maya içeren gıdalardan kaçınılması genellikle önerilir.

Kolonoskopi olacaklar ne yememeli?

Kolonoskopi öncesi dönemde bağırsakları temizlemek ve prosedür sırasında daha net görüntüler elde etmek amacıyla belirli gıdalardan kaçınılması önerilir. İşte kolonoskopi öncesi dönemde genellikle kaçınılması gereken gıda ve içecekler:

Yüksek Lifli Gıdalar

Meyve Kabukları ve Tohumlar

Yüksek Şeker İçeren Gıdalar

Alkol

Kafein İçeren İçecekler

Yüksek Yağlı Gıdalar

Süt ve Süt Ürünleri

Kolonoskopi diyetinde çorba tarifleri

Kolonoskopi diyetinde, genellikle sıvı gıdaların tüketimine izin verilir. Bu gıdalardan biri de çorbadır. Çorba, kolonoskopi diyetinde önemli bir besin kaynağıdır. Tok kalmanıza yardımcı olur ve sıvı ihtiyacınızı karşılar. Kolonoskopi diyetinde tüketebileceğiniz bazı çorba tarifleri şunlardır:

Tarhana çorbası

Tarhana, sindirimi kolaylaştıran bir besindir. Bu nedenle, kolonoskopi diyetinde tüketmek için ideal bir çorbadır.

Malzemeler:

1 su bardağı tarhana

2 su bardağı su

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suya tarhanayı ekleyin ve karıştırın. Çorbayı 5 dakika kadar pişirin. Tuzunu ekleyin ve ocaktan alın.

Mercimek çorbası

Mercimek, protein ve lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, kolonoskopi diyetinde tüketmek için ideal bir çorbadır.

Malzemeler:

1 su bardağı kırmızı mercimek

2 su bardağı su

1 adet soğan

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suya mercimeği ekleyin ve 10 dakika kadar pişirin. Soğanı ve sarımsağı ince ince doğrayın. Mercimeğin üzerine soğanı ve sarımsağı ekleyin ve 5 dakika kadar daha pişirin. Tuzunu ekleyin ve ocaktan alın.

Sebze çorbası

Sebze çorbası, lif bakımından zengin bir besindir. Bu nedenle, kolonoskopi diyetinde tüketmek için ideal bir çorbadır.

Malzemeler:

2 su bardağı su

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet kabak

1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

Bir tencerede suyu kaynatın. Kaynayan suya havucu, patatesi ve kabak ekleyin ve 10 dakika kadar pişirin. Tuzunu ekleyin ve ocaktan alın.

Bu çorba tariflerini, kolonoskopi işlemine başlamadan önceki 2 gün boyunca tüketebilirsiniz. Çorbaları hazırlarken, yağ ve baharat eklememeye dikkat edin. Ayrıca, çorbaları süzerek tüketmeniz de önemlidir.

Kolonoskopi diyetinde tüketebileceğiniz diğer çorba tarifleri şunlardır:

Kuşkonmaz çorbası

Brokoli çorbası

Ispanak çorbası

Lahana çorbası

Bu çorbaları da, kolonoskopi işlemine başlamadan önceki 2 gün boyunca tüketebilirsiniz.

5 günlük kolonoskopi diyeti

Kolonoskopi öncesi diyet, genellikle 2-3 gün sürer ancak bazen daha uzun süreli diyetler de gerekebilir. 5 günlük bir kolonoskopi öncesi diyet örneği:

1. Gün: Sıvı Diyetin Başlangıcı

Kahvaltı: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, elma suyu

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tavuk suyu (tuzsuz)

Öğle: Elma suyu, berrak tavuk suyu (tuzsuz)

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz sebze suyu

Akşam: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, şeker veya tuzsuz jöle

2. Gün: Sıvı Diyet Devamı

Kahvaltı: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz tavuk suyu

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, şeker veya tuzsuz jöle

Öğle: Elma suyu, berrak tavuk suyu (tuzsuz)

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz sebze suyu

Akşam: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz et suyu (örneğin, sığır eti)

3. Gün: Sıvı Diyet ve Ek Sıvılar

Kahvaltı: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz tavuk suyu

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, şekersiz meyve püresi (örneğin, elma)

Öğle: Elma suyu, berrak tavuk suyu (tuzsuz)

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz sebze suyu

Akşam: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz et suyu

4. Gün: Sıvı Diyetin Devamı ve Ek Sıvılar

Kahvaltı: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz tavuk suyu

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, şekersiz meyve püresi

Öğle: Elma suyu, berrak tavuk suyu (tuzsuz)

Ara Öğün: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz sebze suyu

Akşam: Şeker veya kafeinsiz bitki çayı, tuzsuz et suyu

5. Gün: Kolonoskopi Günü

Kolonoskopi öncesi talimatlarına uygun olarak sadece önerilen sıvıları tüketin ve doktorunuzun belirttiği saatlere uyun.







