Koltuk altı kararmalarına kesin çözüm! Çareyi mutfağınızdaki bu ürünlerde bulacaksınız...

Koltuk altı kararması herkesin başına gelebilecek sorunlardan biri. Yanlış yapılan epilasyon, terleme önleyici ürünler, sürtünmenin fazla olması, hormonal değişiklikler, diyabet, gebelik gibi nedenler, kararmanın başlıca suçlularıdır. Koltuk altı kararması yapan nedeni bulduktan sonra çözüme geçebilirsiniz. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemler ile kararmalara son diyerek yaz boyu koltuk altlarınızı saklamaktan kurtulabilirsiniz. Seçeceğiniz yöntem ne olursa olsun kilit düzenli uygulama yapmakta.
Cilt beyazlatmada şahane sonuçlar yaratan limon, koltuk altı kararmasını da geçirir. Limona alerjiniz yoksa ya da cildiniz limon suyu sürdüğünüzde tahriş olmuyorsa bu yöntemi uygulayabilirsiniz.
Taze sıkılmış limon suyu ve doğrudan limonun kendisini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit, duşa girmeden yarım saat önce koltuk altlarınızı limonla ovalayın. Böylece cilt üzerindeki ölü deriler atılır, limonun içinde bulunan asidin beyazlatma etkisinden yararlanılır. Her gün düzenli uygulamayla farkı görebilirsiniz.
Hassas bir cilde sahipseniz tahriş etme ihtimali olan asitli malzemeler yerine daha yumuşak yöntemleri deneyebilirsiniz. Patates de bunlar arasında. Patatesi dilimledikten sonra beşer dakika boyunca koltuk altlarınızı bu dilimlerle ovalayın ve yıkayın. Bu yöntem size zor geliyorsa patatesin suyunu çıkarıp koltuk altlarınıza bu suyu sürebilirsiniz. 10 dakika bekletmeniz yeterli, ardından yıkayabilirsiniz. Sonuç alana kadar her gün uygulama yapabilirsiniz.
Karbonat kullanarak koltuk altı kararmalarıyla başa çıkabilirsiniz. Karbonatı; su, gül suyu ya da limon suyu ile macun kıvamına getirin. Kararma olan bölgeye sürün ve yarım saat kadar bekledikten sonra durulayın. Bu yöntemin bir diğer avantajı ise karbonatın ter kokusunu gidermede de etkili olmasıdır. Haftada bir ya da iki sefer uygulama yapmanız yeterli.
Uzak doğulu kadınların bembeyaz tenlerinin pirince bağlı olduğu söylenir. Pirincin yüz için beyazlatıcı etkisini koltuk altlarınız için de kullanabilirsiniz. Toz haline getirdiğiniz bir tatlı kaşığı pirinci ya da onun yerine pirinç ununu yine birer tatlı kaşığı elma sirkesi ve yoğurt ile macun kıvamına getirin. Koltuk altlarınıza bu karışımı sürün ve 15 dakika bekletip durulayın. Kararmanın yoğunluğuna göre haftada iki ya da üç sefer uygulayabilirsiniz.
Doğal bir renk açıcı olan domates, içerdiği asit ile koltuk altlarınızdaki ölü derilerin atılmasına yardımcı olacak bir başka çözüm. Olgun bir domatesi püre haline getirin ve koltuk altlarınızı bu püre ile ovalayın. 10 dakika kadar beklettikten sonra durulayın. Haftada iki kere uygulayabilirsiniz. Domatesin içerdiği asit nedeniyle daha fazla uygulama yapmanız önerilmez.
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