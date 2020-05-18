Koltuk altı kararmalarına kesin çözüm! Çareyi mutfağınızdaki bu ürünlerde bulacaksınız...

Koltuk altı kararması herkesin başına gelebilecek sorunlardan biri. Yanlış yapılan epilasyon, terleme önleyici ürünler, sürtünmenin fazla olması, hormonal değişiklikler, diyabet, gebelik gibi nedenler, kararmanın başlıca suçlularıdır. Koltuk altı kararması yapan nedeni bulduktan sonra çözüme geçebilirsiniz. Kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemler ile kararmalara son diyerek yaz boyu koltuk altlarınızı saklamaktan kurtulabilirsiniz. Seçeceğiniz yöntem ne olursa olsun kilit düzenli uygulama yapmakta.

LİMON

Cilt beyazlatmada şahane sonuçlar yaratan limon, koltuk altı kararmasını da geçirir. Limona alerjiniz yoksa ya da cildiniz limon suyu sürdüğünüzde tahriş olmuyorsa bu yöntemi uygulayabilirsiniz.

Taze sıkılmış limon suyu ve doğrudan limonun kendisini kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken çok basit, duşa girmeden yarım saat önce koltuk altlarınızı limonla ovalayın. Böylece cilt üzerindeki ölü deriler atılır, limonun içinde bulunan asidin beyazlatma etkisinden yararlanılır. Her gün düzenli uygulamayla farkı görebilirsiniz.