Koltuk Altı Kararması Nasıl Geçer? Etkili Doğal Çözümler

Koltuk altında bulunan derinin rengi bazen koyulaşabilir. Estetik olarak kötü bir görüntü yaşatan bu renk farklılığı yazlık kıyafetlere geçilmesiyle birlikte sorun edilmeye başlanır. Koltuk altı beyazlatıcı olarak satılan kozmetik ürünlere ihtiyaç duymadan doğal çözümler ile bu kararmaların önüne geçilebilir. Yalnız evde uygulanan yöntemlerle koltuk altının rengini açmaya çalışırken daha kötü bir sonuçla karşılaşılabilir. Bu nedenle beyazlatma aşamasında uygulanacak yöntemin öncelikle koltuk altının küçük bir bölümünde denenmesi ve vücudun tepkisinin görülmesi tavsiye edilir. KOLTUK ALTI NEDEN KARARIR? 1. Epilasyon hataları

Koltuk altındaki tüyleri jiletle tıraş etmek kararma sorununa yol açar. Kıl diplerini koyulaştıran ve cildi tahriş eden bu yöntem zamanla kıl diplerinin cilt altından bile görünmesine neden olur. Cilt altından görünmeye başlayan kıl dipleriyle birlikte koltuk altı daha koyu renkli bir hal alır. Tüy dökücülerin içerisinde bulunan maddelerin de cilde zarar vererek renk değişimine neden olabileceği gibi ısıtılıp vücuda yapıştırılan ağdanın yanığa yol açarak koltuk altının rengini değiştirme ihtimali bulunur.

2. Hormonal değişimler

Gebelik, menopoz gibi dönemlerde yaşanan hormonal değişimler melanin üretimini artırarak leke oluşumuna neden olur. Bu leke oluşumlarının yoğun olarak görüldüğü bölgeler arasında koltuk altları da vardır. 3. Sürtünme

Dar kıyafetler giymeye bağlı olarak, derinin sürekli olarak kıyafetlerle yaşadığı sürtünme tahriş olmasına yol açar. Tahriş olan deri ise kendisini korumak için kalınlaşma eğilimi gösterir. Aşırı kilolu kişilerde de sürtünme artacağı için koltuk altı kararması sık görülür. 4. Terleme önleyici ürünler

Terlemeyi önleyen kozmetik ürünler de koltuk altlarında renk değişimine yol açabilir. Yoğun kimyasal içeriği bulunan, ağır ürünler ter kokusunu bastırma konusunda etkili olsa koltuk altı derisine zarar verir. Bunlar yerine doğal ürünler kullanarak terlemeyle ilgili problemler çözülebilir. 5. Diğer nedenler

Koltuk altı kararmasının diğer nedenleri arasında obezite, kalıtsal yatkınlık, sigara kullanımı, diyabet, doğum kontrol hapları, aşırı terleme, vardır.

KOLTUK ALTI KARARMASI NASIL GEÇER? Koltuk altı kararmasını geçirmede öncelik kararmaya neden olan faktörün tespit edilmesidir. Bazı bünyelerde cilt, renk koyulaşmasına daha yatkındır. Kararma genetik yatkınlık dışında bir nedenden dolayı oluşmuşsa, doğal yöntemler ile çözüme kavuşturabilir. Peki koltuk altı kararmasına ne iyi gelir? 1. Limon

Limonun içerisinde bulunan asitler cildi beyazlatma etkisi gösterir. Limon suyu aynı zamanda cildi ölü hücrelerden de arındırır. Temizlediğiniz koltuk altlarınıza limon suyu suyu sürün ve yarım saat bekleyin. Ardından durulayın. Bu uygulamayı her gün düzenli olarak tekrar ettiğiniz takdirde kısa sürede koltuk altı bölgenizde renk farklılığını görebilirsiniz. Limon, bir başka kullanım şekli için şekerle karıştırılabilir. Şeker bu tarifte peeling etkisi göstererek ölü derilerin temizlenmesini hızlandırır. Yarım bardak kadar yeni sıkılmış limon suyunun içerisine toz şeker ilave edin. Bu karışım ile koltuk altlarınızı güzelce ovun. On beş dakika kadar bekledikten sonra su ile durulayın.

2. Hindistan cevizi yağı

Koltuk altlarının rengini açma özelliğine sahip olan hindistan cevizi yağı aynı zamanda içerdiği E vitamini sayesinde cildi besler. Marketlerden veya kozmetik mağazalarından temin edilebilen yağ ile koltuk altlarınıza masaj yaparak kararma sorununuzu giderebilirsiniz. Yağı durulamanıza ise gerek yoktur. 3. Elma sirkesi

Derideki bakterileri öldüren, koku oluşumunu engelleyen elma sirkesi ile koltuk altlarını beyazlatmak da mümkün. Asitli yapısı cildin ölü hücrelerden arınmasını sağlar. Uygulamadan önce sirkeye karşı reaksiyon gösterme ihtimalinize karşı cildinizin küçük bir yerinde deneme yapın. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmadığınız takdirde elma sirkesini bir parça pamuk ile koltuk altlarınıza sürdükten sonra on beş dakika kadar bekleyin ve durulayın. Düzenli olarak uygulamaya devam edin. 4. Patates

Cildi hassas olanlar koltuk altı beyazlatma uygulaması için patatesten faydalanabilir. Doğal bir renk açıcı olan patates suyunu koltuk altlarınız için iki şekilde uygulayabilirsiniz. Bir dilim patates ile koltuk altlarınızı beşer dakika boyunca ovup ardından yıkayın. Diğer yöntemde ise patatesin suyunu çıkararak koltuk altlarınıza sürün, on dakika bekletip yıkayın. Bu yöntemlerden biri günde iki defa uygulandığı takdirde yedinci güne doğru etkisini göstermeye başlar.

5. Portakal kabuğu, gül suyu ve süt

Koltuk altı kararması nasıl giderilir sorununa yanıt olan kürlerden biri de bu üç malzemenin karıştırılmasıyla hazırlanabilir. Portakal kabuklarını kurutup toz haline getirin. 2 tatlı kaşığı portakal kabuğu tozuna, birer tatlı kaşığı süt ve gül suyu ekleyin. Ortaya çıkan karışımla koltuk altlarınızı beşer dakika ovalayın ve ardından yıkayarak temizleyin. Koltuk altlarınızın rengi açılana kadar her gün düzenli olarak uygulayabilirsiniz. 6. Yulaf ezmesi ve yoğurt

Yoğurt ve yulaf ezmesi karışımı da ölü derileri temizleyerek koltuk altının rengini açan yöntemler arasındadır. Bu karışımı cildinizin rengi istediğiniz seviyeye gelene kadar her gün uygulayabilirsiniz. Bir yemek kaşığı yoğurdun içerisine bir tatlı kaşığı yulaf ezmesi ekleyin. Bu karışımı masaj yaparak koltuk altlarınıza sürün. Daha sonra soğuk su kullanarak koltuk altlarınızı durulayın. 7. Nohut unu

Koltuk altı kararmasına doğal çözümlerden bir başkası da nohut unu ile hazırlanan karışımdır. İki yemek kaşığı nohut ununun içerisine bir yemek kaşığı yoğurt ile bir yemek kaşığı limon suyu ve bir miktar zerdeçal ekleyin. Bütün malzemeleri güzelce karıştırın. Ardından koltuk altlarınıza ovalayarak sürün. Yarım saat beklettikten sonra soğuk ile durulayın. İki hafta boyunca her gün düzenli olarak bu maskeyi uyguladığınız takdirde, koltuk altlarınızda belirgin bir renk değişimi olduğunu görebilirsiniz.

8. Zeytinyağı

Bir yandan cildi beslerken bir yandan da içerdiği E vitamini ve antioksidanlar ile deride oluşan renk değişimlerini düzelterek pürüzsüz bir yapıya kavuşturan zeytinyağının, şeker ile karıştırıldığında beyazlatma etkisinden faydalanılabilir. Bir tatlı kaşığı toz şekerin içerisine macun kıvamına gelen kadar zeytinyağı ilave edin. Koltuk altlarınızı bu macun ile ovun ve yarım saat kadar bekletin. Ardından ılık su ile durulayın. Haftada iki sefer uygulayabilirsiniz. 9. Aloe vera

Ölü derilerin ciltten atılmasını sağlayan, antibakteriyel özellik gösteren ve cildi besleyen aloe vera ile on beş gün içerisinde koltuk altı kararmalarından kurtulmak mümkündür. Bunun için öncelikle taze aloe vera yapraklarına ihtiyacınız olacak. Yaprağı kestiğiniz zaman içinden bir jel akar. Bu jeli koltuk altlarınıza sürerek güzelce masaj yapın. Jeli çıkartmak zor gelirse doğrudan ortadan kesilmiş yaprak ile de koltuk altlarınızı ovabilirsiniz. On beş dakika kadar bekleyin, jel bu sürede kuruyacaktır. Hafifçe ovarak jeli uzaklaştırın ve bölgeyi soğuk su ile yıkayarak tamamen temizlenmesini sağlayın.

10. Domates suyu

Doğal renk açıcılar arasında bulunan domates suyunu, domatese alerjisi olmayan kişiler koltuk altlarındaki karartıları gidermek için kullanabilirler. Ortadan kestiğiniz bir domatesin suyunu ezerek ya da sıkarak çıkartın. Elde ettiğiniz domates suyu ile koltuk altlarınızı güzelce ovun. Bütün bölgeye domates suyunun ulaştığından emin olduktan sonra on beş dakika kadar kurumaya bırakın ve bu sürenin sonunda soğuk su ile durulayarak cildinizi arındırın. 11. Karbonat

Koltuk altındaki renk değişimlerini gidermenin en etkili yollarından biri de karbonat kullanmaktır. Karbonat ölü derilerin giderilmesine, gözeneklerin açılmasına ve ter nedeniyle oluşan kokuların hafiflemesine yardımcı olur. Karbonatı bir miktar su ile macun kıvamına getirin. Dilerseniz su yerine limon suyu kullanabilirsiniz. Koltuk altlarınızı bu macunla ovun ve yarım saat kadar bekletip sonrasında soğuk su ile durulayın. 12. Süt ve lor peyniri

Sütte bulunan yağ asitleri ile lor peynirinde bulunan laktik asit birleştiğinde ortaya koltuk altlarını beyazlatmak için etkili bir ürün çıkar. İki yemek kaşığı süte bir yemek kaşığı lor ve bir yemek kaşığı un ekleyin. Güzel bir macun elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız karışımı koltuk altlarınıza sürün. On beş dakika bekledikten sonra ılık su ile durulayın.