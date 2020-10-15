Koltuk altı kararması nasıl geçer? Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...

Koltuk altlarının kararması hoş olmayan görüntüsü yüzünden can sıkar. Ağda, jilet gibi tüy alma yöntemleri de bu kararmaları tetikleyebilir. Kimseye göstermeden koltuk altı rengini açmak istiyorsanız bunu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kararan koltuk altları için evden çıkmadan yapabileceğiniz doğal çözümler var. Koltuk altı kararmasının önüne 5 farklı uygulamayla geçebilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım.

PATATES SUYU

Koltuk altlarında oluşan koyu tonları şaşırtıcı gelse de patates suyuyla engelleyebilirsiniz. Patates suyunu cildinize uygulamak için yapmanı gerekenler çok kolay. Öncelikle bir patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyarak işe başlayın. Yıkayıp soyduğunuz patatesi bir kabın içine rendeleyin. Elde ettiğiniz patates rendesinin suyunu sıkın. Sonrasında, sıktığınız suyu koltuk altlarınıza uygulayın ve on dakika geçince soğuk su yardımıyla iyice durulayın.

SALATALIK-LİMON

Salatalıktaki nemlendiriciler ve limondaki asidik özellikler, koltuk altınızdaki koyuluğu gidermede etkilidir. Bu kür için salatalıkları kalın bir şekilde dilimleyin. Elde ettiğiniz kalın salatalık dilimlerini, dairesel hareketlerle koltuk altınızın kararan bölgelerinde gezdirin. 10 dakika sonra koltuk altlarınızı soğuk suyla temizleyin. Aynı adımları limon ile de uygulayabilirsiniz. Ancak limon kullanmayı tercih ederseniz koltuk altınızı yıkadıktan sonra kurulayıp nemlendirici sürmeyi unutmayın.