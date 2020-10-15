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Koltuk altı kararması nasıl geçer? Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kararan koltuk altları can sıkan konuların başında gelir. Özellikle yaz aylarında başlı başına problemdir. Ancak kararan koltuk altlarından doğal yöntemlerle kurtulmanız mümkün. Koltuk altlarınızın rengini değiştirmek istiyorsanız evde kolaylıkla yapabileceğiniz önerilerimizi hemen uygulamaya geçin.

Koltuk altı kararması nasıl geçer? Kararan koltuk altlarından kurtulmak için her duştan sonra...

İçindekiler

  • PATATES SUYU
  • SALATALIK-LİMON
  • PORTAKAL KABUĞU
  • HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
  • ÇAY AĞACI YAĞI

Koltuk altlarının kararması hoş olmayan görüntüsü yüzünden can sıkar. Ağda, jilet gibi tüy alma yöntemleri de bu kararmaları tetikleyebilir. Kimseye göstermeden koltuk altı rengini açmak istiyorsanız bunu evinizde kolaylıkla yapabilirsiniz. Kararan koltuk altları için evden çıkmadan yapabileceğiniz doğal çözümler var. Koltuk altı kararmasının önüne 5 farklı uygulamayla geçebilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım.

PATATES SUYU

Koltuk altlarında oluşan koyu tonları şaşırtıcı gelse de patates suyuyla engelleyebilirsiniz. Patates suyunu cildinize uygulamak için yapmanı gerekenler çok kolay. Öncelikle bir patatesi iyice yıkayıp kabuklarını soyarak işe başlayın. Yıkayıp soyduğunuz patatesi bir kabın içine rendeleyin. Elde ettiğiniz patates rendesinin suyunu sıkın. Sonrasında, sıktığınız suyu koltuk altlarınıza uygulayın ve on dakika geçince soğuk su yardımıyla iyice durulayın.

SALATALIK-LİMON

Salatalıktaki nemlendiriciler ve limondaki asidik özellikler, koltuk altınızdaki koyuluğu gidermede etkilidir. Bu kür için salatalıkları kalın bir şekilde dilimleyin. Elde ettiğiniz kalın salatalık dilimlerini, dairesel hareketlerle koltuk altınızın kararan bölgelerinde gezdirin. 10 dakika sonra koltuk altlarınızı soğuk suyla temizleyin. Aynı adımları limon ile de uygulayabilirsiniz. Ancak limon kullanmayı tercih ederseniz koltuk altınızı yıkadıktan sonra kurulayıp nemlendirici sürmeyi unutmayın.

PORTAKAL KABUĞU

Portakal kabuğu da asidik bir yapıda olduğundan kararan koltuk altlarını açabilir. Bu kür için bir yemek kaşığı süt, bir yemek kaşığı gül suyu ve bunları macuna çevirmeye yetecek kadar toz haline getirilmiş portakal kabuğunu bir kasede karıştırın. Karışım iyice kıvam aldığında, elinize bir parçasını alıp koltuk altınıza uygulayın. 15 dakika sonra koltuk altınızı soğuk su yardımıyla durulayın. Bu uygulamayı haftada iki veya üç kez tekrar ederek koltuk altlarınızın rengini açabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

Hindistan cevizi yağıyla koltuk altlarınızın rengini açmak için birkaç damla Hindistan cevizi yağını koltuk altınıza damlatıp dairesel hareketlerle yayarak masaj yapın. Sonrasında koltuk altınızı iyi bir sabun ve ilk suyla temizleyip durulayın. En son nemlendirici krem sürün ve bu bu uygulamayı günde iki-üç kez tekrarlayın.

ÇAY AĞACI YAĞI

Çay ağacı yağı kürü için 80 mililitre suya 5 damla çay ağacı yağı ekleyin ve elde ettiğiniz karışımı bir sprey şişesine boşaltın. Spreyi, her duş veya banyo sonrasında, havlu ile kurulanmış koltuk altlarınıza uygulayın ve kurumaya bırakın. Bu uygulamayı duş aldığınız sıklıkta tekrarlayın.


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