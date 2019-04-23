Koltuk altı kararması neden olur? Koltuk altı kararması nasıl geçer?

Çevre Hastanesi doktorlarından Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Arpi Tırpancı; koltuk altı, bikini bölgesi, bacak arası, ense, boyun ve meme uçlarında yaşanan kararmaların, beyazlatılma süreci hakkında bilgi verdi. Yaşlanmanın etkilerini azaltmak amacıyla görünür alanlarda özellikle yüz, dekolte ve ellerde yapılan tedavilerin ön planda olduğunu, fakat yaşlanan bedenin özel bölgelerinde de yaşlanma etkilerinin azaltıldığına dikkat çeken Dr. Arpi Tırpancı şöyle konuştu:

” Özel bölgelerde yaşanan yaşlanma etkileri, daha özel kaygılar taşır ve çoğu kişi bunu dile getirmekte zorluk yaşar. Hamilelik, menopoz, hormonal değişiklikler gibi etkiler, koltuk altı, bacak arası ve genital bölgede sorunlar ortaya çıkarabilir. Derinin gevşemesi, renk değişiklikleri, deride koyulaşma gibi belirtiler en sık karşılaşılan yakınmalardır. Dermokozmetik bilimi bu şikâyetlerin tedavisinde kolay uygulanan ve etkili yöntemleri geliştirmektedir. Cerrahi olmayan, etkili, yenilikçi yöntemlerden, “Pink İntimate Sistem” deride beyazlatma, germe, canlandırma etkisi sunar.