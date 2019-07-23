Koltuk altı tüylerinden hızlıca kurtulmak ister misiniz? Tahriş yapmayan zerdeçal yöntemini deneyin

Tıraş en az 24 saat sürecek tahrişe ve batıklara neden oluyor. 2017 yılında kadınların %77'si tıraş olurken, %33'ü doğal olmaya karar verdi. Bu da bizi bazı alternatifleri düşünmeye itiyor.

Kadınlar, lazer masraflı bir epilasyon yöntemi olduğu için ya tıraş bıçağı ya da ağdaya yöneliyor. Peki hem tahriş etmeyecek hem de tüylerden kurtulmayı sağlayacak başka bir yöntem var mı? Zerdeçal mucizesi tam size göre olabilir.

Yarım bardak zerdeçal, 100 ml süt, ılık su ve bir havlu. Zerdeçal ve sütü küçük bir kaba koyun ve kalın bir macun haline gelinceye kadar karıştırın. Hamur çok katı olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Macunu koltuk altlarına uygulayın ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık su ya da bir havlu yardımıyla çıkarın.

Bu işlemi sık tekrarlamak saç köklerinin gevşemesine ve zamanla burada tüy çıkmamasına neden olacak.



