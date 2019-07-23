KADIN

Koltuk altı tüylerinden hızlıca kurtulmak ister misiniz? Tahriş yapmayan zerdeçal yöntemini deneyin

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | 23.07.2019 14:30 | Son Güncelleme

Yaz mevsimi elbiselerin, kolsuz bluzların, şortların ve elbette bikinilerin de ortaya çıkması demek. Bunlar güzel ancak, koltuk altı tüylerini tıraş etmek gerçek bir acı. Kadınlar, birkaç gün içinde koltuk altlarını tıraş etmek zorunda ve bununla birlikte ciltte oluşabilecek tahriş ve kesiklere de hazır olmak durumundalar. Neyse ki zerdeçal reçetesi imdadınıza koşabilir.

Koltuk altı tüylerinden hızlıca kurtulmak ister misiniz? Tahriş yapmayan zerdeçal yöntemini deneyin

Tıraş en az 24 saat sürecek tahrişe ve batıklara neden oluyor. 2017 yılında kadınların %77'si tıraş olurken, %33'ü doğal olmaya karar verdi. Bu da bizi bazı alternatifleri düşünmeye itiyor.

6

Kadınlar, lazer masraflı bir epilasyon yöntemi olduğu için ya tıraş bıçağı ya da ağdaya yöneliyor. Peki hem tahriş etmeyecek hem de tüylerden kurtulmayı sağlayacak başka bir yöntem var mı? Zerdeçal mucizesi tam size göre olabilir.

1

Yarım bardak zerdeçal, 100 ml süt, ılık su ve bir havlu. Zerdeçal ve sütü küçük bir kaba koyun ve kalın bir macun haline gelinceye kadar karıştırın. Hamur çok katı olursa biraz daha süt ekleyebilirsiniz. Macunu koltuk altlarına uygulayın ve yarım saat bekletin. Daha sonra ılık su ya da bir havlu yardımıyla çıkarın.

4

Bu işlemi sık tekrarlamak saç köklerinin gevşemesine ve zamanla burada tüy çıkmamasına neden olacak.

İstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katıİstanbul metrolarındaki ölçüm korkuttu! Tam 3 katı
Kuru ciltlerde parazit riski!Kuru ciltlerde parazit riski!
Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanlarıDermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zerdeçal ağda zerdeçal tüy

En Çok Okunan Haberler

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Hande Ataizi canlı yayında itiraf etti!

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı

Klozet temizlemenin 3 kolay yolu

Klozet temizlemenin 3 kolay yolu

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız mutlaka doktora görünün

Bir veya daha fazlasını yaşıyorsanız mutlaka doktora görünün

Vücudunuzun en çok hangi bölgesinden kilo alıyorsunuz? Eğer uyluk bölgesinden kilo alıyorsanız...

Vücudunuzun en çok hangi bölgesinden kilo alıyorsunuz? Eğer uyluk bölgesinden kilo alıyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Korkutan çılgınlık! 'Kullanmayın'

Korkutan çılgınlık! 'Kullanmayın'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Kuaförün yolunu unutacaksınız! 'Saçlarım sarı olsun' istiyorsanız...

Kuaförün yolunu unutacaksınız! 'Saçlarım sarı olsun' istiyorsanız...

Genç kalmanın sırrı bundan geçiyor!

Genç kalmanın sırrı bundan geçiyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uzmanlar uyardı: Kuru ciltlerde parazit riski olabilir

Kuru ciltlerde parazit riski!

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Dermatologlar da onu öneriyor! İşte 'ölümsüzlük bitkisi' Aloe Vera'nın farklı kullanım alanları

Göz altı torbaları neden olur?

Göz altı torbaları neden olur?

Çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün mü?

Çene bölgesi dolgusu ile altın oranı yakalamak mümkün mü?

'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız bu mucize ürünleri deneyin

Mucize gibi! 'Saçım bir günde hemen yağlanıyor' diyorsanız...

Genç bir görünüm için beklemeye gerek yok!

Genç bir görünüm için beklemeye gerek yok!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.