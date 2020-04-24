Koltuk altındaki kararmalardan kolayca kurtulabilirsiniz! Patates, karbonat, limon...

Bu can sıkıcı problemin birçok sebebi var ama en bilinenleri; deodorant kullanımı ve epilasyon. Koltuk altı epilasyonundan ve deodorant kullanımından vazgeçmemiz pek mümkün görünmüyor. O halde bu problemden en kolay şekilde nasıl kurtulabiliriz, gelin birlikte bakalım.

KARBONATIN BEYAZLATICI GÜCÜ AŞKINA!

Karbonat için ne kadar şükretsek az gerçekten. Bu beyaz mucize başımız her sıkıştığında yardımımıza koşuyor. Peki koltuk altında nasıl kullanacağız? Suyla karıştırıp macun haline getirdiğiniz karbonatı koltuk altınızda 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu hassas bölgeyi oluşabilecek zararlardan korumak isterseniz su yerine gül suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Karbonat güçlü bir madde olduğu için haftada bir kez uygulamanız yeterli.

DOĞANIN SARI MUCİZESİ LİMONU DENEYİN

Limon antiseptik ve anti-bakteriyel özelliğinden dolayı rengini açmak istediğimiz birçok madde için başvurduğumuz bir yöntem. Elbette koltuk altı kararmalarımızda da oldukça etkili. Limonu banyo öncesi koltuk altlarınıza sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra zerdeçal, limon suyu, bal ve yoğurt ile hazırlayacağınız kür ile kısa sürede koltuk altı kararmalarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu kürü 10-15 dakika koltuk altınızda beklettikten sonra iyice durulamanız gerekiyor. Eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa diğer yöntemlerimize bakın derim.