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Koltuk altındaki kararmalardan kolayca kurtulabilirsiniz! Patates, karbonat, limon...

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yazın gelmeye başladığı şu günlerde cıvıl cıvıl kısa kollu elbiseler, askılı bluzlar gün yüzüne çıkmaya başladı. Fakat koltuk altı kararması gibi bir problemimiz varsa yaz kombinlerimizi düşünmeden evvel koltuk altı kararmasından nasıl kurtuluruz diye kara kara düşünüyoruz. İşte koltuk altı kararmasının temel sebepleri ve çözüm önerileri...

Koltuk altındaki kararmalardan kolayca kurtulabilirsiniz! Patates, karbonat, limon...

Bu can sıkıcı problemin birçok sebebi var ama en bilinenleri; deodorant kullanımı ve epilasyon. Koltuk altı epilasyonundan ve deodorant kullanımından vazgeçmemiz pek mümkün görünmüyor. O halde bu problemden en kolay şekilde nasıl kurtulabiliriz, gelin birlikte bakalım.

KARBONATIN BEYAZLATICI GÜCÜ AŞKINA!

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Karbonat için ne kadar şükretsek az gerçekten. Bu beyaz mucize başımız her sıkıştığında yardımımıza koşuyor. Peki koltuk altında nasıl kullanacağız? Suyla karıştırıp macun haline getirdiğiniz karbonatı koltuk altınızda 10 dakika beklettikten sonra yıkayın. Bu hassas bölgeyi oluşabilecek zararlardan korumak isterseniz su yerine gül suyu kullanmanızı tavsiye ederim. Karbonat güçlü bir madde olduğu için haftada bir kez uygulamanız yeterli.

DOĞANIN SARI MUCİZESİ LİMONU DENEYİN

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Limon antiseptik ve anti-bakteriyel özelliğinden dolayı rengini açmak istediğimiz birçok madde için başvurduğumuz bir yöntem. Elbette koltuk altı kararmalarımızda da oldukça etkili. Limonu banyo öncesi koltuk altlarınıza sürebilirsiniz. Bunun yanı sıra zerdeçal, limon suyu, bal ve yoğurt ile hazırlayacağınız kür ile kısa sürede koltuk altı kararmalarınızdan kurtulabilirsiniz. Bu kürü 10-15 dakika koltuk altınızda beklettikten sonra iyice durulamanız gerekiyor. Eğer hassas ve alerjik bir cildiniz varsa diğer yöntemlerimize bakın derim.

MUTFAĞIN VE CİLT BAKIM YÖNTEMLERİNİN YILDIZI: PATATES

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Patatesin cilt beyazlatıcı etkisini duymayan kalmadı. İnce bir dilim halinde kestiğiniz patates ile 10 dakika boyunca koltuk altınızı ovun. Sonrasında su ile durulayın. Rendelenmiş patates suyunu koltuk altınızda bekletmek de aynı etkiyi gösteriyor. Eğer hassas bir cilde sahipseniz ve cildinizin limon ve karbonat kürüne vereceği tepkiden korkuyorsanız patates tam size göre bir yöntem.

PEELİNGLE HEM BEYAZ HEM PÜRÜZSÜZ BİR KOLTUK ALTI

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Peelingler cilt beyazlatmada sıklıkla başvurduğumuz yöntemler. Pekala koltuk altı kararması için de peelinglerin kapısını çalabiliriz. Zeytinyağı ve esmer şeker koltuk altı peelingi için muhteşem maddeler. Bu iki maddeyi karıştırıp elde ettiğiniz karışımla koltuk altınızı 5-10 dakika ovun. Yıkadıktan sonra peeling sonrası pürüzsüzlüğünü hissedeceksiniz. Bu yöntemi haftada bir kez uygulayabilirsiniz.

HEM BESLEYİCİ HEM RENK AÇICI: HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI

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Hindistan cevizi yağının cilt için pek çok faydası olduğunu biliyorsunuzdur. Peki, koltuk altı kararmalarınızda da etkili olduğunu duymuş muydunuz? Katı formdaki yağı elinizde ısıtıp sıvı hale getirdikten sonra koltuk altlarınızı ovun. İçeriğindeki E vitaminiyle cildinizi de besleyen Hindistan cevizi yağını durulamanıza da gerek yok.


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