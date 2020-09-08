Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...

Zımpara yardımı ile halıdaki lekeli bölgeyi pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Oluşan siyah lekeleri elle ya da makasla temizleyebilir ve sonrasında geniş dişli bir tarakla aynı yöne tarayıp düzeltebilirsiniz. Yanık oluşumundan kısa süre sonra müdahale etmeniz lekeden hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlar.

Halıda oluşan yanık izlerinden kurtulmak imkansız değil! İşte pratik bir yöntem:

Koltuğunuzdan oluşan yanık lekesini karbonat ve sodayı karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Öncelikle, karışımı lekenin üzerine sürebilir ve kuruduktan sora da elektrik süpürgesi ile vakumlayabilirsiniz. Kalan tortuları da deterjanlı bir bezle silerek durulayabilir ve izden kurtulabilirsiniz.

Koltuğunuzda farklı nedenlerden dolayı oluşan yanık lekeleri ni çıkarmanın yöntemleri şöyle:

Misafirleriniz halınıza sigara külünü mü düşürdü? Panik yapmanıza gerek yok! Öncelikle, leke mi yoksa hasar mı olduğunu belirleyerek başlayabilirsiniz. Doğru bir yöntem uygulayarak halı ya da koltuğunuzu eski haline döndürebilirsiniz.

Pamuk ve tuzun buluşması ile de lekelere veda edebilirsiniz. Pamuğun üzerine döktüğünüz bir miktar iri taneli tuz ile lekeli bölgeyi ovabilirsiniz. Bu yöntemi yanık oluştuktan hemen sonra uygulamanız gerekir.

Gliserin her derde deva! Yanık izinin olduğu bölgeye gliserini döküp yaklaşık 15 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Temiz bir sünger ile ovup bölgenin üzerine bulaşık deterjanı dökerek gliserini de temizleyebilirsiniz.

PERDEDEKİ YANIK LEKESİNE SON!

Ütülemesi zor olan perdelerde bazı nedenlerden dolayı yanık lekeleri oluşur. Hassas bir şekilde davranmanız gereken perdelerinizden yanık izlerini çıkarmanın çeşitli yolları var: