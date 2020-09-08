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Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koltuk, perde ve halı gibi yüzeylerde oluşan yanık izleri sizin de dikkatinizi çekiyor mu? Sigara külünün düştüğü bir döşeme ya da üzerinde ütü unuttuğunuz perdede oluşan yanık lekeleri, hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olur. Ancak, kolay ve etkili yöntemler ile lekelerden kısa sürede kurtulabilir ve eşyalarınızı rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Koltuk, perde ve halıdaki yanık lekelerinden kurtulmak mümkün! Bu yöntemler ile...

Misafirleriniz halınıza sigara külünü mü düşürdü? Panik yapmanıza gerek yok! Öncelikle, leke mi yoksa hasar mı olduğunu belirleyerek başlayabilirsiniz. Doğru bir yöntem uygulayarak halı ya da koltuğunuzu eski haline döndürebilirsiniz.

KOLTUKTAKİ YANIK LEKESİ NASIL ÇIKAR?

Koltuğunuzda farklı nedenlerden dolayı oluşan yanık lekelerini çıkarmanın yöntemleri şöyle:

  • Koltuğunuzdan oluşan yanık lekesini karbonat ve sodayı karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Öncelikle, karışımı lekenin üzerine sürebilir ve kuruduktan sora da elektrik süpürgesi ile vakumlayabilirsiniz. Kalan tortuları da deterjanlı bir bezle silerek durulayabilir ve izden kurtulabilirsiniz.

  • Koltuk ve döşemelerde bulunan yanık izlerini boraks ile etkili bir şekilde temizleyebilirsiniz. Uygulama şekli; 1 kaşık boraks tozunu 2 fincan ılık su ile karıştırıp lekeli bölgeye sürebilir ve temiz bir bez yardımı ile de silerek durulayabilirsiniz.

HALIDA OLUŞAN YANIK İZLERİNE VEDA ETMENİN YOLLARI

Halıda oluşan yanık izlerinden kurtulmak imkansız değil! İşte pratik bir yöntem:

  • Zımpara yardımı ile halıdaki lekeli bölgeyi pürüzsüz hale getirebilirsiniz. Oluşan siyah lekeleri elle ya da makasla temizleyebilir ve sonrasında geniş dişli bir tarakla aynı yöne tarayıp düzeltebilirsiniz. Yanık oluşumundan kısa süre sonra müdahale etmeniz lekeden hızlı bir şekilde kurtulmanızı sağlar.

  • Pamuk ve tuzun buluşması ile de lekelere veda edebilirsiniz. Pamuğun üzerine döktüğünüz bir miktar iri taneli tuz ile lekeli bölgeyi ovabilirsiniz. Bu yöntemi yanık oluştuktan hemen sonra uygulamanız gerekir.

  • Gliserin her derde deva! Yanık izinin olduğu bölgeye gliserini döküp yaklaşık 15 dakika kadar bekleyebilirsiniz. Temiz bir sünger ile ovup bölgenin üzerine bulaşık deterjanı dökerek gliserini de temizleyebilirsiniz.

    • PERDEDEKİ YANIK LEKESİNE SON!

    Ütülemesi zor olan perdelerde bazı nedenlerden dolayı yanık lekeleri oluşur. Hassas bir şekilde davranmanız gereken perdelerinizden yanık izlerini çıkarmanın çeşitli yolları var:

    • Öncelikle, ütü lekesi olan bölgeye sıcak su dökmeniz gerekir. Ardından, oksijenli ve normal suyu karıştırıp ileri-geri hareketler ile silebilirsiniz. Daha sonra, tekrar sıcak su ile yıkayıp perdeyi toparlayabilirsiniz.

    • Perdeniz beyazsa ne yapabilirsiniz? Çamaşır suyunu sararan ya da yanan bölgelerin üzerine dökerek çitileyebilir ve sonrasında sıcak su ile yıkayabilirsiniz. Renkli perdelerde kullandığınızda, çamaşır suyunu döktüğünüz bölgede beyaz lekeler oluşur.

    • Sirkeli su da yanık lekesine çözüm getiren etkili yöntemlerden biri. Temiz bir bezi sirkeli suya batırıp lekeyi silerek perdenizi eski haline döndürebilirsiniz.
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