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Koltuklara yapışan kedi ve köpek tüyleri kabusunuz olmasın! Bu yöntemleri uyguladığınızda...

01.03.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birlikte yaşadığımız dört ayaklı dostlarımızın kanepe ve halılarda sık sık tüylerine rastlarız. Çünkü evcil hayvanlarımızın tüy dökmesini önlemenin bir yolu yok. Fakat patili dostlarımızın tüy dökmesini durdurmak mümkün olmasa da koltuklara yapışan tüyleri temizlemenizin bazı teknikleri var. O yöntemleri keşfetmeye ne dersiniz?

Koltuklara yapışan kedi ve köpek tüyleri kabusunuz olmasın! Bu yöntemleri uyguladığınızda...

Evcil hayvanınızı ne kadar severseniz sevin, tüy dökmesinin ciddi bir sorun olduğu ortada. Çünkü tüyleri kilim ve kumaşlarda birikiyor, koltuklarda hatta masalarda beliriyor veya attığınız her adımda çorabınızın altını dahi kaplıyor. Peki, "Bunun için bir çözüm önerisi yok mu?" dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin, uygulayabileceğiniz yöntemlere bir göz atalım...

EVCİL DOSTUNUZUN TÜYLERİNİ TARAK YARDIMIYLA FIRÇALAYIN

Kedi ve köpeklerin düzenli olarak fırçalanması, tüy dökülmesini kontrol etmenin etkili bir yolu. Dökülmeye hazır olan tüyleri toplayabileceğiniz tımar işlemine kediniz ve köpeğiniz bayılacak, bizden söylemesi!

TÜY RULOSU KURTARICINIZ OLABİLİR

Koltuklardaki ve giysilerdeki tüyleri çıkarmak için evinizde daima bir tüy rulosu bulundurun. Ruloyu evden çıkarken mutlaka bir kez kıyafetlerinizin üzerinden geçirmeyi unutmayın.

TÜYLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ELDİVENDEN YARARLANIN

Genellikle mutfakta kullanılan ev tipi lastik eldivenler, yumuşak yüzeylere yapışan evcil hayvan tüylerini çıkarmak için sıklıkla kullanılan bir araç. Eldiveni elinize geçirin ve yüzeyi ovun. Zemini kuru eldivenlerle ovmak istenen etkiyi göstermiyorsa eldivenleri ıslatın. Bu ıslaklık, hayvan tüylerinin toplanmasına yardımcı olur.

PONZA TAŞI MUCİZESİNİ DENEYİN

Yanlış duymadınız! Ayak törpüsü olarak bildiğiniz ponza taşını, koltuğa ve halılara sürterek evcil dostunuzun tüylerini temizleyebilirsiniz.

EVİNİZİ SIK SIK SÜPÜRÜN

Süpürme alışkanlığı, evcil hayvanlarınızın tüylerinin dökülmesini engellemez ancak tüylerin birikmesinin önüne geçebilir. Evinizi düzenli olarak süpürerek koltukların tüyle kaplanmasını önleyebilir, yaşam alanınızı kendiniz ve evcil hayvanlarınız için daha konforlu bir hale getirebilirsiniz. Bunun için en çok tüy toplayan kumaş kaplı alanlardan başlayarak mobilyalarınızı, perdelerinizi ve hatta duvarlarınızı sırayla süpürebilirsiniz.

HALI VE KOLTUK KILIFI KULLANIN

Halıların ve koltukların tüylerle kaplanmasını önlemenin en hayat kurtarıcı yolu, kılıf kullanmak olabilir. Kedilerin ve köpeklerin sık sık oturduğu ve yattığı yerleri bir kılıfla kapatabilir ya da üzerini bir çarşafla örtebilirsiniz.


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