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Koltukları temizlemek aslında hiç de zor değilmiş! Bu doğal yöntemler sayesinde...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bahar ayları; şu günlerde gönül yaylarını gevşetmeden, sosyal izolasyona uyarak ve çayır, çimene, parka çıkmadan "evde kal" çağrılarına uyarak geçiyor. Karantina süresinde evde kalacak olanlar kendilerine zaman geçirmek için ev içi aktiviteler buluyor. Bu aktivitelerden biri de koltuk temizliği! Peki, doğru bir koltuk temizliği nasıl yapılmalı? İşte detaylar...

Koltukları temizlemek aslında hiç de zor değilmiş! Bu doğal yöntemler sayesinde...

Ninelerimizin sık sık "Hoş geldin bahar" konseptinde bahar temizliği yaptırdığını duymuşsunuzdur. Evde kaldığınız şu günlerde evi dip köşe temizlemek çoğu kişinin kulağına iyi bir fikir olarak geliyor. Haftada bir kez de olsa çok zaman geçirdiğiniz noktaları bal dök yala kıvamına getirmek gerekiyor. Bütün gün kahrınızı çeken koltukları temizleyerek işe başlamaya ne dersiniz? Üstelik kimyasal ürünler kullanmadan tertemiz ve mis gibi kokan koltuklara kavuşabilirsiniz. Evdeki koltukların temizliği nasıl yapılır? İşte doğal yöntemlerle koltuk takımı temizlemeye dair merak edilen detaylar...

KOLTUK TAKIMI NASIL TEMİZLENİR?

İnsanlar zamanlarının büyük çoğunluğunu koltuklarının üzerinde geçirirler. Bir eve aniden girince koltukta oturarak yemek yiyen, bir şeyler içen ve uyuyan kişilere rastlamak mümkün. Tabii bu aktiviteler beraberinde çıkarılması zor lekeleri getirir. Leke ve kirleri çıkarmak bazen imkansız olabilir. Koltuk yenilemek ise aile bütçesini sarsacak büyük bir masraftır. Koltukları yenilemek yerine doğal malzemeleri kullanarak temizlik yapmak oldukça kullanışlı bir yöntem. Ancak lekeleri çıkarmayı düşünürken kullanacağız yöntemlere dikkat etmeniz de gerekir. İlk adımda koltukların kumaşına bakılmalıdır.

DERİ KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Deri koltukların yıpranmadan temizlenmesi ve daha parlak görünmesi için sirke ve zeytinyağı ikilisinden yardım alınabilir. Ancak zeytinyağının mutlaka doğal olmasına özen gösterilmesi gerekir.

Yarım su bardağı doğal zeytinyağı ve yarım fincan sirkeyi derin bir kap içerisinde karıştırın.
Temizlik sırasında sprey bir şişe kullanmak, her bölgeye eşit şekilde karışım püskürtme noktasında işinizi çok daha kolaylaştırır.
Hazırladığınız karışımı sprey şişeye aktarın ve deri koltukların üzerine püskürtün.
Koltuğun tüm yüzeyine bu karışımı sıktıktan sonra nemli ve yumuşak bir bez ile güzelce kurulayın.

PAMUKLU KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Pamuklu koltuklar, temizlenmesi en zor kumaşa sahip. Çünkü pamuk, içerisine çok hızlı bir şekilde sıvıyı çeker.

1 fincan sirke, 1 fincan ılık su ve çeyrek su bardağı sıvı sabun ya da Arap sabunu kullanmak yeterli olur.
Yaptığınız karışımı yalnızca lekelerin üzerine püskürtüp beklemeniz gerekir. Eğer tüm koltuğu temizlemek istiyorsanız karışımla ıslatılan nemli bir bez ile temizlik yapabilirsiniz.

KADİFE KOLTUKLAR NASIL TEMİZLENİR?

Kadife koltukların tüylerinin temizlik sırasında deforme olmaması oldukça önemlidir.
Kadife koltuklarda lekenin kurumadan temizlenmesi gerekir.
Ancak lekelerin kuruması halinde de çıkarılması mümkündür. Ilık su ve 1 yemek kaşığı bulaşık deterjanını kullanabilirsiniz.


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