HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Komandolardan 1917 rakımlı tepeye operasyon! Teslim oldular

Komandolardan 1917 rakımlı tepeye operasyon! Teslim oldular

30.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak'ın kuzeyinde 1917 rakımlı tepede teröristlerin silah deposu olarak kullandığı mağara Mehmetçik tarafından ele geçirildi. Mağaradaki 4 teröristin silahlarını bırakarak teslim olduğu anlar, kameralarca kayıt altına alındı.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik başlatılan Pençe serisi operasyonlarından Pençe Yıldırım Harekatı planlandığı şekilde devam ediyor.

Avaşin bölgesinde teröristlerin saklandıkları mağaralara tek tek giren Mehmetçik, sahadan alınan istihbarat, insansız hava araçlarının tespiti ve yakalanan teröristlerin ifadelerine göre nokta operasyonlar yapmayı sürdürüyor.

1917 RAKIMDA OPERASYON

Bu kapsamda Avaşin'de 1917 rakımlı tepedeki bir mağaranın teröristlerce silah deposu olarak kullanıldığının belirlenmesi üzerine Mehmetçik söz konusu bölgeye nokta operasyonu düzenledi.

Kayalık ve zorlu bir bölgede bulunan mağaranın yakınına helikopterlerle indirme harekatı gerçekleştiren komandolar, çok kısa sürede çevreyi kontrol altına aldı.

TESLİM OLDULAR

Kendi güvenliklerini de sağlayan Mehmetçik, mağaradaki teröristlere "teslim ol" çağrısında bulundu. Kaçacak yerleri kalmadığını anlayan teröristler, silahlarını bırakarak teslim oldu.

Mağaradan çıkan 4 terörist, gerekli güvenlik önlemleri sağlanarak komandolar tarafından teslim alındı. Aralarında kadınların da bulunduğu teröristlere Mehmetçik tarafından su verilirken, mağaradaki aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

ÇOK SAYIDA SİLAH VE MALZEME BULUNDU

Küçük bir boşluktan girilen mağarada birçok bölüm dikkati çekti. Odalara bölünmüş mağarada, teröristlere ait 2 doçka ile silaha ait sehpa, 7'si kalaşnikof, biri M-16 ve biri de keskin nişancı olmak üzere 12 tüfek, 2 biksi makineli tüfek, 2 roketatar ve bunlara ait çok sayıda mühimmat ile bir kutu el bombası, telsizler, 2 oksijen tüpü ile tıbbi malzeme bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sembol haline gelmişti! Yeni trendSembol haline gelmişti! Yeni trend
PARTNERÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajlarıÜnlü isimlerden 29 Ekim mesajları
Yeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye olduYeraltı dünyasının ünlü ismi Kürşat Yılmaz tahliye oldu
Anahtar Kelimeler:
pkk Irak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Yeniden kapanma olabilir

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Dikkat! Çok sayıda il için kar yağışı uyarısı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Laura Amherst yine çırılçıplak sokağa çıktı

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

Skandal iddialar: Çıplak fotoğraflarla şantaj yaptı!

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

6 yılın ardından ilk idam! Zehir verildikten sonra...

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

Erdoğan imzaladı! İki bakanlıkta kritik atamalar

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Kötü koku ilçeyi ayağa kaldırdı, 112 çağrı merkezi telefonları kilitlendi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Yavaş: Cumhurbaşkanı adaylığı gurur verici olur ama...

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Muz yeme provokasyonunda sınır dışı edileceklerin sayısı artıyor

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Dizilerden etkilenen e-Devlet'e başvurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.