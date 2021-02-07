Komandoların zorlu kış şartlarındaki terörle mücadelesini paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı, 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı komandoların Hakkâri’deki zorlu kış şartlarında terörle mücadelesini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından 2. Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı komando ekiplerinin Hakkâri’deki yoğun kış şartlarında nasıl mücadele ettiğini gösteren bir video yayınladı. Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Hakkâri’de bulunan 2. Hudut Tugay Komutanlığı’nda görevli kahraman komandolarımız, terörle mücadele faaliyetlerini zorlu hava şartlarına rağmen başarılı şekilde icra ediyor.”

