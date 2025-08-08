Kombi filtresinin temizliği genellikle servis çağırmadan yapılabilecek pratik bir işlemdir. Doğru adımlarla hem kombinin performansı korunur hem de olası arızaların önüne geçilmiş olur. Yılda 1 ya da 2 kez kolaylıkla yapılabilecek bu işlem ile kullanım ömrü de uzatılabilir. Genellikle kombinin alt kısmında bulunan filtre temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.

Kombi filtresi nasıl temizlenir?

Kombinin alt kısmında yer alan filtre, tesisattaki suyun içindeki tortu ve pislikleri tutarak sistemin tıkanmasını önler. Zamanla bu filtre kirlenir ve suyun akışını zorlaştırır. Bu da peteklerin ısınmamasına, kombinin sık arızalanmasına ve hatta daha fazla doğal gaz harcamasına neden olabilir. Düzenli temizlik ise tüm bu sorunların önüne geçer.

Kombi filtresi temizleme yöntemi

Filtreyi temizlemeden önce bazı güvenlik önlemlerini almak gerekir. İlk olarak kombinin kapatılması gerekir ve mümkünse fiş prizden çekilmelidir.

Sıcak su ve kalorifer konumlarının kapalı olduğundan emin olunmalıdır. Sonrasında tesisattaki suyun akmasını önlemek için kombinin altındaki su vanalarını kapatılmalıdır. Ayrıca yere su damlamasına karşı bir kap ya da bez yerleştirmek iyi olacaktır.

Filtreyi sökmek için önce düz bir tornavida veya elinizle çevirebileceğiniz bir anahtar gereklidir.

Filtre yavaşça saat yönünün tersine çevirerek çıkarılabilir. Bu esnada içeriden bir miktar su çıkabilir, bu nedenle dikkatli olunması gerekir.

Filtre çıkarıldığında üzerinde çamurumsu tortular, kireç kalıntıları veya ince metal parçaları olabilir. Bu birikintiler, sistemden gelen kirli sudan kaynaklanır.

Filtreyi akan musluk suyu altında güzelce yıkayın. Gerekirse yumuşak bir fırça veya diş fırçasıyla tıkanıklıkları temizleyin. Kimyasal temizleyicilere gerek yoktur sadece suyla temizlik yeterlidir.

Temizlenen filtreyi tekrar yerine yerleştirirken de dikkatli olunmalıdır. Filtre contalarının sağlam ve yerinde olduğundan emin olunmalıdır.

Filtreyi dikkatlice sıkın, ancak fazla zorlamayın. Sonra kombi altındaki su vanalarını tekrar açın ve cihazı çalıştırmadan önce su basıncını kontrol edin.

Bütün bu işlemlerin ardından kombi normal rutininde çalıştırılabilir.

Kombi filtresi temizliğinden sonra yapılması gerekenler

Kombi çalışmaya başladığında, su basıncı ideal seviyede genellikle 1.5 bar civarında olmalıdır. Eğer filtre temizliği sonrası su eksilmişse, kombiye su takviyesi yapmanız gerekebilir. Kombinin manometre göstergesinden bu değeri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kombiyi çalıştırıp petekleri kontrol etmek temizlikten sonra her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamanızı sağlar.

Kombi filtresi genellikle yılda 1-2 kez temizlenmelidir. Eğer sistemde fazla kireçlenme varsa veya petekleriniz eskiyse bu işlem daha sık yapılabilir. En uygun zaman da yaz sonunda kombiyi kışa hazırlarken ya da kış sonunda kombiyi kapatmadan önce yapılan periyodik bakımlardır.

Kombi filtresi temizliği uzman çağırmadan kendi başınıza yapabileceğiniz basit ama etkili bir işlemdir. Temizlik hem doğa lgaz faturanızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de kombinizin daha az arıza vermesine yardımcı olur. Düzenli bakım sayesinde daha sağlıklı, ekonomik ve uzun ömürlü bir ısınma sistemi elde edebilirsiniz.