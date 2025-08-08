Kombi filtresi nasıl temizlenir?

Kombi filtresinin temizliği genellikle servis çağırmadan yapılabilecek pratik bir işlemdir. Doğru adımlarla hem kombinin performansı korunur hem de olası arızaların önüne geçilmiş olur. Yılda 1 ya da 2 kez kolaylıkla yapılabilecek bu işlem ile kullanım ömrü de uzatılabilir. Genellikle kombinin alt kısmında bulunan filtre temizliğinde dikkat edilmesi gereken noktalar vardır.
Kombinin alt kısmında yer alan filtre, tesisattaki suyun içindeki tortu ve pislikleri tutarak sistemin tıkanmasını önler. Zamanla bu filtre kirlenir ve suyun akışını zorlaştırır. Bu da peteklerin ısınmamasına, kombinin sık arızalanmasına ve hatta daha fazla doğal gaz harcamasına neden olabilir. Düzenli temizlik ise tüm bu sorunların önüne geçer.
Kombi çalışmaya başladığında, su basıncı ideal seviyede genellikle 1.5 bar civarında olmalıdır. Eğer filtre temizliği sonrası su eksilmişse, kombiye su takviyesi yapmanız gerekebilir. Kombinin manometre göstergesinden bu değeri kontrol edebilirsiniz. Ayrıca kombiyi çalıştırıp petekleri kontrol etmek temizlikten sonra her şeyin düzgün çalışıp çalışmadığını anlamanızı sağlar.
Kombi filtresi genellikle yılda 1-2 kez temizlenmelidir. Eğer sistemde fazla kireçlenme varsa veya petekleriniz eskiyse bu işlem daha sık yapılabilir. En uygun zaman da yaz sonunda kombiyi kışa hazırlarken ya da kış sonunda kombiyi kapatmadan önce yapılan periyodik bakımlardır.
Kombi filtresi temizliği uzman çağırmadan kendi başınıza yapabileceğiniz basit ama etkili bir işlemdir. Temizlik hem doğa lgaz faturanızdan tasarruf etmenizi sağlar hem de kombinizin daha az arıza vermesine yardımcı olur. Düzenli bakım sayesinde daha sağlıklı, ekonomik ve uzun ömürlü bir ısınma sistemi elde edebilirsiniz.