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  4. Kombin seçimlerine göre başlaman gereken diziyi söylüyoruz!

Kombin seçimlerine göre başlaman gereken diziyi söylüyoruz!

24.02.2025 01:16
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Gardırobun, ruh halini ve zevklerini ele veriyor! Seçtiğin kombinlere göre tam sana hitap edecek Türk dizisini buluyoruz. Hadi, hemen testi çöz ve sıradaki dizi maratonunu belirle!

Kombin seçimlerine göre başlaman gereken diziyi söylüyoruz!

Kombin seçimlerine göre başlaman gereken diziyi söylüyoruz!

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Güne başlarken ne giymek sana kendini iyi hissettirir?

Güne başlarken ne giymek sana kendini iyi hissettirir?
Oversize bir sweatshirt ve tayt.
Şık bir blazer ve jean.
Siyah tişört ve deri ceket.
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Peki en çok hangi rengi tercih edersin?

Koyu renkler
Beyaz ve tonları
Canlı renkler
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Bir akşam yemeğine davetlisin. Nasıl kombinle katılırsın?

Bir akşam yemeğine davetlisin. Nasıl kombinle katılırsın?
Uzun bir elbise ve topuklu ayakkabı
Rahat bir triko ve midi etek
Kot ceket ve spor ayakkabı
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Şimdi de favori ayakkabı stilini seç bakalım. 👇

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Kombinini tamamlamak için genelde hangi aksesuarı kullanırsın?

Kombinini tamamlamak için genelde hangi aksesuarı kullanırsın?
Minimal bir kolye
Büyük halka küpeler
Şık bir saat
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Soğuk havalarda tercih edeceğin bir kaban/mont seç bakalım. 👇

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Tatil valizini hazırlarken yanına hangisinden birkaç çeşit alırsın?

Tatil valizini hazırlarken yanına hangisinden birkaç çeşit alırsın?
Kesinlikle ayakkabı, tek bir ayakkabıyla idare edemem!
Yanıma en az 2 farklı model çanta almalıyım.
Birkaç model pantolon!
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Son olarak, tarzına uygun bir çanta seç bakalım. 👇

Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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