Kombin seçimlerine göre başlaman gereken diziyi söylüyoruz!

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Güne başlarken ne giymek sana kendini iyi hissettirir?
Oversize bir sweatshirt ve tayt.
Siyah tişört ve deri ceket.
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Peki en çok hangi rengi tercih edersin?
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Bir akşam yemeğine davetlisin. Nasıl kombinle katılırsın?
Uzun bir elbise ve topuklu ayakkabı
Rahat bir triko ve midi etek
Kot ceket ve spor ayakkabı
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Kombinini tamamlamak için genelde hangi aksesuarı kullanırsın?
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Tatil valizini hazırlarken yanına hangisinden birkaç çeşit alırsın?
Kesinlikle ayakkabı, tek bir ayakkabıyla idare edemem!
Yanıma en az 2 farklı model çanta almalıyım.