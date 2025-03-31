Kombin tercihlerine göre sana tatil planı yapıyoruz!

Oversize t-shirt ve rahat bir jean.

1/8 Günlük hayatında genelde nasıl bir tarz tercih edersin?

2/8 Peki, hangi efsane dizi karakterinin tarzı seni yansıtıyor?

Şık bir kolye ve kemer.

Klasik bir saat ve zarif bir bileklik.

Geniş kenarlı bir şapka ve gözlük.

5/8 1 haftalık bir tatile çıkacaksın diyelim, valizine eklemen gereken en önemli şey ne?