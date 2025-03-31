Kombin tercihlerine göre sana tatil planı yapıyoruz!

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Günlük hayatında genelde nasıl bir tarz tercih edersin?
Oversize t-shirt ve rahat bir jean.
Takım elbise veya kumaş pantolon-gömlek kombini.
Rengarenk, desenli elbiseler!
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Peki, hangi efsane dizi karakterinin tarzı seni yansıtıyor?
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Tatile çıkarken yanından ayırmayacağın aksesuar hangisi?
Geniş kenarlı bir şapka ve gözlük.
Klasik bir saat ve zarif bir bileklik.
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1 haftalık bir tatile çıkacaksın diyelim, valizine eklemen gereken en önemli şey ne?
Powerbank, kulaklık gibi teknolojik gereçler.
Makyaj malzemeleri ve kozmetikler...
Şemsiye! Hava durumuna güvenemem!
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Şimdi de en çok gezmek istediğin ülkeyi söyle bakalım. 👇
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Plajda veya havuz kenarında ne tarz mayo/bikini giyersin?
Sadeliği seviyorum, klasik bir model benim için ideal.
Sporcu mayosu, rahatlık önemli!
O sene ne modaysa onu giyerim!
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Moda anlayışına göre, hayatının vazgeçilmez parçası hangisi?
Kesinlikler jean! Bu rahatlıktan vazgeçemem!
Etek ve elbiseler. Hem rahat hem de şık!
Gömlek! Her zaman şık görünmeyi tercih ederim.