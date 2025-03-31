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Kombin tercihlerine göre sana tatil planı yapıyoruz!

Günlük hayatındaki moda anlayışın, tatil rotanı belirlemek için fikir veriyor!

Kombin tercihlerine göre sana tatil planı yapıyoruz!

Kombin tercihlerine göre sana tatil planı yapıyoruz!

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Günlük hayatında genelde nasıl bir tarz tercih edersin?

Günlük hayatında genelde nasıl bir tarz tercih edersin?
Oversize t-shirt ve rahat bir jean.
Takım elbise veya kumaş pantolon-gömlek kombini.
Rengarenk, desenli elbiseler!
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Peki, hangi efsane dizi karakterinin tarzı seni yansıtıyor?

Rachel Green
Carrie Bradshaw
Blair Waldorf
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Tatile çıkarken yanından ayırmayacağın aksesuar hangisi?

Tatile çıkarken yanından ayırmayacağın aksesuar hangisi?
Geniş kenarlı bir şapka ve gözlük.
Klasik bir saat ve zarif bir bileklik.
Şık bir kolye ve kemer.
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Söyle bakalım, genelde hangi tarz ayakkabıyı tercih edersin?

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1 haftalık bir tatile çıkacaksın diyelim, valizine eklemen gereken en önemli şey ne?

1 haftalık bir tatile çıkacaksın diyelim, valizine eklemen gereken en önemli şey ne?
Powerbank, kulaklık gibi teknolojik gereçler.
Makyaj malzemeleri ve kozmetikler...
Şemsiye! Hava durumuna güvenemem!
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Şimdi de en çok gezmek istediğin ülkeyi söyle bakalım. 👇

İtalya
Amerika
Japonya
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Plajda veya havuz kenarında ne tarz mayo/bikini giyersin?

Plajda veya havuz kenarında ne tarz mayo/bikini giyersin?
Sadeliği seviyorum, klasik bir model benim için ideal.
Sporcu mayosu, rahatlık önemli!
O sene ne modaysa onu giyerim!
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Moda anlayışına göre, hayatının vazgeçilmez parçası hangisi?

Moda anlayışına göre, hayatının vazgeçilmez parçası hangisi?
Kesinlikler jean! Bu rahatlıktan vazgeçemem!
Etek ve elbiseler. Hem rahat hem de şık!
Gömlek! Her zaman şık görünmeyi tercih ederim.
Anahtar Kelimeler:
Philips Yaşam Kategorisi
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