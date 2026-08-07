Kombin yaparken en çok zorlandığın anlara göre özgüven seviyeni ölçüyoruz!

1/8 Çok önemli bir iş görüşmesi veya davet var. Kıyafet seçerken en büyük korkun hangisidir? Gittiğim ortamda çok sönük kalmak, hiç fark edilmemek. Mekanın konseptine uymayan, abartı veya rüküş bir şey giymiş olmak. İçinde kendimi rahat hissetmediğim kombine sıkışıp kalmak.

2/8 Aynanın karşısında bir kombini denedin. Tam emin olamadın, ne yaparsın? Biraz daha düşünür ama giyindiysem onla çıkarım. Birkaç farklı kombinle denerim. En yakın arkadaşıma atar fikrini alırım.

3/8 Gardrobunda çok beğenerek aldığın ama giymeye bir türlü cesaret edemediğin bir parça var mı? Evet... Giyebilir miyim emin değilim. Bir iki parça var doğru zamanı bekliyorum. Hayır hepsini giyerim!

4/8 Sabah çok aceleyle evden çıktın ve aynaya bakamadın. Yolda yürürken ne hissedersin? İlk gördüğüm vitrin camında kendime bakarım. Sürekli üstümü başımı kontrol ederim, herkes bana bakıp uyumsuzluğumu inceliyor gibi gerilirim. Günün koşturmacasında kıyafet aklıma bile gelmez, modum değişmez.

5/8 Tarzını genellikle nasıl tanımlarsın? Güvenli liman Özgün Dengeli

6/8 Sosyal medyada çok popüler olan ama senin vücut tipine ya da zevkine uymayan bir trend çıktı. Ne yaparsın? Herkesin tek tipleştiği bir trendi giymek beni aksine rahatsız eder. Eğer benim tarzıma adapte edebileceğim küçük bir detayı varsa sadece onu kullanırım. Geri kalmayayım der ve kendime yakıştırmak için zorlar, sonunda da net satın alırım.

7/8 Bir ortama girdin ve seninle tamamen aynı kıyafeti giyen biriyle karşılaştın. Ne hissedersin? Tatlı bir tesadüf der, gülümserim. Kimin daha iyi kombinlediğini içten içe merak edebilirim. Yanına gider fotoğraf çektiririm. Gece boyu o kişiyle yan yana gelmemeye çalışır, ilk fırsatta eve dönmek isterim.