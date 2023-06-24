Kombininize altın dokunuş yapabileceğiniz olmazsa olmaz erkek aksesuar önerileri

Kombininizi oluştururken hangi parçaları bir araya getirirsiniz? Her zaman yalnızca gömlek ve pantolon giymekten ya da aksesuar olarak sadece saat takmaktan sıkıldınız mı? "Aksesuar önerileri alsam da kombinimi güzelce tamamlasam" diyenlerden misiniz? Kombinlerinize havalı bir dokunuş yapmanıza yardımcı olacak birden çok aksesuar çeşidi mevcut. Stiliyle öne çıkmak isteyen erkekleri buraya alalım. İşte sizin için derlediğimiz birbirinden şık ve güzel aksesuar önerileri!

1. "Hem gözlerimiz korunsun hem de havalı gözükelim" diyenlere: Ray-Ban RB2140 Wayfarer Polarize Güneş Gözlüğü

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Güneşin yüzünü iyice gösterdiği bu günlerde dışarıda gözlerimizi kısmadan yürüyemez hâle gelebiliyoruz. Ayrıca güneşin zararlı etkilerini de unutmamak lazım. Güneş gözlüğü takarak hem sağlığınızı koruyabilir hem aynı anda çok şık gözükebilirsiniz. Gündelik kombinleriniz ya da şık bir kıyafetiniz ile Ray-Ban RB2140 Wayfarer Polarize Güneş Gözlüğü takabilirsiniz. Kombininizi tamamlayacak bu havalı parça vazgeçilmeziniz olacak!

2. O bir klasik: Casio Erkek Kol Saati MTP-VD01D-1BVUDF

Yaz kış demeden kullanılabilen ve birçok farklı kordon malzemesiyle kol saatleri erkeklerin vazgeçilmez aksesuarlarından. Siz de kombininize göz alıcı bir saat eklemeye ne dersiniz? Bunun için bir klasik olan Casio Erkek Kol Saati MTP-VD01D-1BVUDF modelini tercih edebilirsiniz. Spor veya şık kombinlerin olmazsa olmaz parçası hâline gelebilecek bu saate bir şans verebilirsiniz.

3. Her kıyafetle uyan: adidas Advantage Erkek Spor Ayakkabısı

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Spor ayakkabılar çeşitli kombinlerle kullanılabilmesi nedeniyle pek çok kişinin ilgisini çekiyor. Şık ve kaliteli bir ayakkabı, stili öne çıkaran en önemli parçalardan. Siz de klasik sevenlerdenseniz adidas Advantage erkek spor ayakkabısı kombinize çok yakışacak. Bu modeli şık kıyafetlerin altından ya da günlük tüm kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

4. Sade tasarımıyla: Tesbihane Kazaziye Tasarım Gümüş Renkli 917 Kalite Steel Çelik Yüzük

Yüzük takmak yalnızca alyanstan ibaret değil! Kombininize ekleyeceğiniz yüzükler, farklı bir tarz yaratmanıza yardımcı olabilir. Eğer sade bir yüzük arayışındaysanız Tesbihane Kazaziye Tasarım Gümüş Renkli 917 Kalite Steel Çelik Yüzük tam size göre! Her kombininizle uyum sağlayacak ve size farklılık katacak bir model. Yüzük kullanarak tarzınızı bir adım öne çıkarabilirsiniz. İsterseniz birden fazla yüzük takarak farklı bir stil oluşturabilirsiniz.

5. Spor bir dokunuş yapmak isterseniz: PUMA Unisex Cap

Her mevsim şapka takarak kombininize hava katabilirsiniz. Özellikle spor bir kombin yaptığınızda takacağınız şapkanın kıyafetinize ne kadar yakışacağını düşünün! PUMA Unisex Cap, siyah rengiyle çeşitli kombinlerinize uyum sağlayacak bir parça. Kıyafetlerinize şık bir detay katacak bu şapka, sizi hem güneşten hem yağmurdan koruyabilir. Şık ve sade tasarıma sahip ürüne siz de bir şans verebilirsiniz.

6. Şimdi sıra çantada: DeFacto Çapraz Omuz Çantası

DeFacto Çapraz Omuz Çantası sade tasarımıyla kombinlerinizde kullanabileceğiniz bir ürün. Çanta, eşyalarımızı taşıma kolaylığı sağlarken aynı zamanda kombinimizi tamamlıyor. Sadelikten yanaysanız spor bir bel çantasıyla hoş bir görüntü yakalayabilirsiniz. Ayrıca eşyalarınızı düzenli bir şekilde yanınızda taşımanıza da imkân verir. Şık bir çanta ile hem eşyalarınız kaybolmayacak hem havalı gözükeceksiniz.

7. Şıklığın sembolü: Jack & Jones Erkek Sarı Kravat

Jack & Jones Erkek Sarı Kravat, gardırobunuzda yer verebileceğiniz en şık aksesuarlardan biri. Renk renk kumaşlar ve farklı desenlerle birçok şık kravat mevcut. Kravatınızla uyumlu bir cep mendili de kullanarak şıklığınızla bir yıldız gibi parlayabilirsiniz! Üstelik yalnızca iş hayatınızda değil, günlük kombinlerinizde de kravat kullanabilirsiniz. Siz de hemen ürünü inceleyerek kombinlerinize altın dokunuşu yapacak aksesuara kavuşun!

8. Diğer bir klasik önerisi: Levi's New Duncan Kemer

Kemerler âdeta kıyafetlerimizi tamamlayan son dokunuş değil midir? Özellikle ceket ya da takım elbise giyildiğinde kemersiz asla olmaz! Üstelik kemerler, pantolonların üstünüze daha iyi oturmasını da sağlar. Hem faydalı hem şık bir aksesuarı kim tercih etmez ki? Kombinine gösterişli bir son dokunuş yapmak isteyen stil sahibi erkekler, kesinlikle Levi's New Duncan Kemer'i tercih etmeli!

9. Birkaç tane bile takılır: Tesbihane Makrome Örgülü Kapsül Kesim Hematit Doğaltaş Erkek Bileklik

İster tek başına isterseniz de birden fazla sayıda takabileceğiniz bileklikler, stilinizi öne çıkaracak önemli parçalardan. Doğal taş, ip ya da altın/gümüş versiyonlarını tercih edebilirsiniz. Üstelik saatlerle kombinlenmesi de oldukça kolay. Bir tişört ya da takım elbise giydiğinizde dahi takabileceğiniz ve sizi çok şık gösterecek Tesbihane Makrome Örgülü Kapsül Kesim Hematit Doğaltaş Bileklik'i mutlaka kombininize ekleyin.

10. Kolye takmaya ne dersiniz?: Koton Erkek Gümüş İkili Kolye

Tıpkı bileklik gibi kolyeyi de tek başına ya da birden çok aksesuarla tamamlayarak kullanabilirsiniz. İsterseniz yalnızca düz bir zincir takabilir ya da çoklu bir kolye takabilirsiniz. Düz siyah bir tişörtün üstüne taktığınız altın ya da gümüş renkli bir zincir stilinizi parlatmaya yardımcı olacak. Koton Erkek İkili Kolye, Gümüş ile kombinlerinize şıklık katmaya hazır mısınız?

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