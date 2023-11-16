Kombiyi yakmazsanız komşunuzla davalık olabilirsiniz!

Kış ayının gelmesiyle birlikte kombiler açılmaya başladı. Kombiyi yakan değil yakmayanın başı derde girecek. Petekleri kısıp veya hiç kombiyi yakmazsanız komşunuzla mahkemelik olabiliyorsunuz. Hukuka göre komşu kombiyi yakmayan komşuya dava açıp zarar talebinde bulunabilir.

MAHKEMEYE BAŞVURABİLİRLER!

TV100'ün haberine göre; Bu tarz durumlarda kombisini yakan komşular veya kiracılar doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilirler.

İSPAT EDİLİRSE DOĞALGAZI AÇMAYAN KOMŞU ARADAKİ MİKTARI ÖDEYECEK!

Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bu sorun kronikleşen bir sorun haline dönüştü. Çünkü ara katlarda yaşayanlar altının ve üstünün yakması sebebiyle o komşular kombiyi yakmıyor. Yakmayınca bu sefer alt ve üst komşu ısı kaybına uğruyor. Bizim kalt mülkiyeti kanunumuz var. Hukuki olmasından ziyade ahlaki ve vicdani. Komşu komşunun ahlakına sığınıyor burada. Mevsim normallerine göre kombi masrafı aylık 1500 TL ise sırf ara katlar yakmadığı için 2500 TL'ye çıkabiliyor. Bunu dava sonucu bilirkişi mahkemede ispat ettirirse aradaki 1000 TL'lik bedeli doğalgazı açmayan komşudan isteyebilecek.

Özellikle kat malikleri ve oturma hakkını elde edenler,kiracılar bağımsız bölümleri kullanırken dürüstlük ve doğruluk kurallarına uymak zorunda diyorlar.







