HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kombiyi yakmazsanız komşunuzla davalık olabilirsiniz!

Kombiyi yakmazsanız komşunuzla davalık olabilirsiniz!

16.11.2023 22:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklıkları düştü ve düşmeye devam ediyor. Birçok daire kombilerini yakmaya başladı. Kimi de kombiyi yakmadan kışı geçirmeye çalışıyor. Kombiyi yakan değil yakmayan yandı. Hukuka göre komşu, kombiyi yakmayan komşuya dava açıp zarar talebinde bulunabilir. İşte detaylar...

Kombiyi yakmazsanız komşunuzla davalık olabilirsiniz!

Kış ayının gelmesiyle birlikte kombiler açılmaya başladı. Kombiyi yakan değil yakmayanın başı derde girecek. Petekleri kısıp veya hiç kombiyi yakmazsanız komşunuzla mahkemelik olabiliyorsunuz. Hukuka göre komşu kombiyi yakmayan komşuya dava açıp zarar talebinde bulunabilir.

MAHKEMEYE BAŞVURABİLİRLER!

TV100'ün haberine göre; Bu tarz durumlarda kombisini yakan komşular veya kiracılar doğrudan sulh hukuk mahkemesine başvurarak hakimin müdahalesini isteyebilirler.

FGDFG

İSPAT EDİLİRSE DOĞALGAZI AÇMAYAN KOMŞU ARADAKİ MİKTARI ÖDEYECEK!

Özellikle kış aylarının gelmesiyle birlikte bu sorun kronikleşen bir sorun haline dönüştü. Çünkü ara katlarda yaşayanlar altının ve üstünün yakması sebebiyle o komşular kombiyi yakmıyor. Yakmayınca bu sefer alt ve üst komşu ısı kaybına uğruyor. Bizim kalt mülkiyeti kanunumuz var. Hukuki olmasından ziyade ahlaki ve vicdani. Komşu komşunun ahlakına sığınıyor burada. Mevsim normallerine göre kombi masrafı aylık 1500 TL ise sırf ara katlar yakmadığı için 2500 TL'ye çıkabiliyor. Bunu dava sonucu bilirkişi mahkemede ispat ettirirse aradaki 1000 TL'lik bedeli doğalgazı açmayan komşudan isteyebilecek.

Özellikle kat malikleri ve oturma hakkını elde edenler,kiracılar bağımsız bölümleri kullanırken dürüstlük ve doğruluk kurallarına uymak zorunda diyorlar.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Güler duyurdu: 40 adet Eurofighter alınacakBakan Güler duyurdu: 40 adet Eurofighter alınacak
Kadının başını ezip evine gitti! Kan donduran detaylarKadının başını ezip evine gitti! Kan donduran detaylar
Cep telefonları tarih mi oluyor? Yeni teknoloji: Yaka telefonları! Avuç içi projeksiyon detayı...Cep telefonları tarih mi oluyor? Yeni teknoloji: Yaka telefonları! Avuç içi projeksiyon detayı...
Anahtar Kelimeler:
kombi hava sıcaklık
En Çok Okunan Haberler
Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

Dilan Polat ve Engin Polat davasında 'sürpriz' gelişme!

SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı! Adliye koridorlarında sinir krizi: "Neden? Neden?"

SON DAKİKA | Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan tutuklandı! Adliye koridorlarında sinir krizi: "Neden? Neden?"

Kürt böreği mi küt böreği mi? Meclis'e damga vurdu

Kürt böreği mi küt böreği mi? Meclis'e damga vurdu

Beşar Esad, Suriye'de 25. kez af ilan etti

Beşar Esad, Suriye'de 25. kez af ilan etti

Üniversitede taciz skandalı! Öğretim üyesi açığa alındı

Üniversitede taciz skandalı! Öğretim üyesi açığa alındı

Otomobilin sahibine ulaşamayınca ilginç bir çözüm buldular!

Otomobilin sahibine ulaşamayınca ilginç bir çözüm buldular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Kavga eden öğrencilerden sürpriz! Öğretmen şaşırttılar

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Hem tarz hem rahat! Hakiki deri Camper ayakkabıda büyük fırsat

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Cani anne prematüre doğan bebeğini sıcak sobanın içine attı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Canlı yayında işkence! Çocuklarının gözünün önünde gözaltına alındı

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

Ayaklarınızı sıcacık tutacak Merrell outdoor ayakkabıda büyük fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.