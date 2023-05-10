Komik bilmeceler ve cevaplar - En zor ve eğlenceli bilmeceler

Herhangi bir şeyin ismini söylemeden, bazı belirgin özelliklerini üstü kapalı olarak söyleyerek ya da ima ederek o şeyin ne olduğunu bulmayı, okuyan ya da dinleyen kişiye bırakan oyunlara bilmece denir. Bugün sanal mecralarda da farklı versiyonlarını görmenin mümkün olduğu bilmeceler bazen görsel kullanarak bazen de sadece söyleyerek sorulabilir. Çocuklara sorulan ya da çocukların okulda ya da arkadaş arasında birbirlerine sordukları kolay bilmecelerin yanı sıra büyüklerin kendi aralarında birbirlerine sordukları ve yanıtını bulmaya çalışan kişileri oldukça zorlayan zor bilmeceler de vardır.

Çocuklar için bilmece örnekleri

Çeşitli etkinliklerde ya da arkadaş ortamlarında sorup ortamı şenlendirebileceğiniz bazı bilmece sorularını aşağıda bulabilir, aralarından birkaç tane seçerek uygun olduğunu düşündüğünüz ortamlarda kullanabilirsiniz. Çocuklar için güldürdüğü kadar düşündüren, çocuğun zekâsının gelişimine katkısı da bulunan okul dönemi ya da okul öncesi bilmecelere örnekleri de aşağıda görebilirsiniz.

En mutlu çiçek hangisidir? (Yanıt: Gül)

Limonun yarısına ne denir? (Yanıt: Limbeş)

Tavukların en sevdiği ülke hangisidir? (Yanıt: Mısır)

Uçan köpeğe ne ad verilir? (Yanıt: Havuç)

Üzüm yetişmeyen bağ hangisidir? (Yanıt: Üzüm bağı)

En zengin ülke hangisidir? (Yanıt: Paraguay)

Son gülen kimdir? (Yanıt: En son anlayan)

Tay tay gider, üstünde yeller eser, eğer ayağı takılırsa seni de yerlerde sürükler. Bu nedir? (Yanıt: At)

Kolu var ama bacağı yok, dikdörtgeni var ama karesi yok. Bu nedir? (Yanıt: Kapı)

İz eder dizi dizi, alır gezdirir bizi. Bu nedir? (Ayaklar)

Köfteyle möfte arasındaki fark nedir? (Yanıt: Köfte kıymadan möfte mıymadan yapılır)

Herkesin önünde şapka çıkarttığı kişi kimdir? (Yanıt: Berber)

Eli ayağı olmadığı halde kapı açan şeye ne denir? (Yanıt: Anahtar)

Kurbağalar yüzerken neden mayo giymezler? (Zıpladıkları zaman düşmesin diye)

Kuyruğu var ama at değil, kanadı var ama kuş değil. Bu nedir? (Yanıt: Balık)

En komik, en düşündürücü, en zor bilmeceler ve cevapları

Türk Dil Kurumu bilmece tanımı için bilinmeyen şey ve muamma ifadelerini de kullanır. Bilmecenin bulmaca, dele, fıcık, mat, asal gibi çok bilinmeyen ve kullanılmayan karşılıkları da vardır. En zor bilmeceler bile sorulduktan sonra sorulan kişi zorlarken aynı zamanda eğlendirmeyi başarır. Komik bilmeceler, insanları güldürmekle ve eğlendirmekle kalmayıp düşünmeye de sevk ederler. Bu anlamda zeka geliştirici özelliği de bulunan bilmeceler çoğu zaman bazı kelime oyunlarıyla yapılır. Bilmeceler kendi aralarında esprili bilmeceler, zekâ bilmeceleri, komik bilmeceler gibi sınıflara da ayrılır.

Tarlada yeşil, markette siyah, evde kırmızı olan şey nedir? (Yanıt: Çay)

Karnı yiyen sırtı atan nedir? (Yanıt: Rende)

Hiçbir yere serilmeyen örtü hangisidir? (Yanıt: Bitki Örtüsü)

Bir kedi neden her zaman dört ayağı üzerine düşer? (Yanıt: Beş ayağı olmadığı için)

Mehmet, otuz metrelik bir merdivenin üzerinde boya yaparken ayağı kayar ve yere düşer. Ancak Mehmet’e hiçbir şey olmaz. Neden? (Yanıt: Mehmet, merdivenin birinci basamağındadır.)

Şehirleri var evleri yok, dağları var ağaçları yok, denizleri var balıkları yok. Bu nedir? (Yanıt: Harita)

Dünyanın en hafif şeyi olduğu halde en güçlü adamın bile uzun süre tutamayacağı şey nedir? (Yanıt: Nefes)

En az iki tane olması gereken şey nedir? (Yanıt: Seçenek)

Fil büyüklüğünde olan ama dünyanın en hafif şeyi nedir? (Yanıt: Filin Gölgesi)



