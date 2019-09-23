HABER

Komiserliğe Geçiş Sınavı soruşturmasında gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 18:14 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturması kapsamında Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılında komiserliğe geçiş sınavı sorularını önceden alarak sınava girdikleri tespit edilen 8 kişi yakalandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 5 ilde, 2011 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 yılındaki "Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı"na ait soruları önceden terör örgütünden temin ederek sınava girdikleri belirlenen Balıkesir, İstanbul, Bursa, Ordu ve Manisa'daki 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 5 ilde düzenlediği operasyonda 8 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İnşaat işçisinden, kopan elektrik teline tahtayla müdahaleİnşaat işçisinden, kopan elektrik teline tahtayla müdahale
Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)Kablo makarasının çarpmasıyla uçurumdan düşen 2 işçi öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir FETÖ sınav

En Çok Okunan Haberler

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ açıklaması!

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Çakar lambalarla ilgili flaş karar!

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Yavaş: Makam araçlarının plakalarını internetten yayınlayacağız

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

Beğeni toplayan not! 'Dünyayla seviş...'

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

G.Saraylı yıldızın eşinden olay paylaşım

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askerlik yerleri açıklandı

Askerlik yerleri açıklandı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Meteoroloji'den karla karışık yağmur uyarısı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

İmamoğlu'ndan Bahçeli paylaşımı!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'tan IMF açıklaması

CHP'den IMF açıklaması

Adana'da İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

İngilizce öğretmeninin sır ölümü!

Son dakika: Zincirlikuyu metrobüs durağı asansöründe yangın

Metrobüs durağında yangın paniği!

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Askerlik yerleri açıklandı

Bakanlık duyurdu! Askerlik yerleri açıklandı

Son dakika: Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 15 Temmuz ile ilgili yeni bir soruşturma başlattı

15 Temmuz ile ilgili yeni soruşturma

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.