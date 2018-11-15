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Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

15.11.2018 14:25 | Son Güncelleme

Gökbilimciler, Dünya'nın güneş sistemine en yakın yıldızlardan birisinin yörüngesinde yeni bir gezegen keşfetti. Bulunan yeni gezegene 'Bernard Yıldızı b' adı verildi.

Komşu güneş sisteminde yeni bir gezegen bulundu

Bernard Yıldızı'nın yörüngesinde bulunan yeni gezegenin kütlesi Dünya'nınkinden 3.2 kat daha büyük.

Bernard Yıldızı, Dünya'dan altı ışık yılı (Yaklaşık 57 trilyon km) uzaklıkta.

Uzayda yaşam arayışları açısından Dünya'ya yakın gezegenlerin incelenmesi büyük önem taşıyor çünkü bu gezegenlerin mevcut süper teleskop teknolojileriyle incelenmesinin mümkün olduğu ifade ediliyor.

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'SÜPER DÜNYA GEZEGENİ'

Bilim insanları, büyüklüğü nedeniyle bu gezegenin "Süper Dünyalar" kategorisinde yer aldığını açıkladı.

Keşiflerini bilim dergisi Nature'da duyuran, Londra'daki Queen Mary Üniversitesi öğretim üyelerinden Guillem Anglada Escude, "Bunun kayalıklardan oluşan ve muazzam kalın bir atmosferi olan bir gezegen olduğunu düşünüyoruz. Muhtemelen su, hidrojen ve karbondiyoksit açısından zengin ve bunların hepsi yüzeyde donmuş halde bulunuyor" dedi.

Escude, "Yeni gezegen için Güneş Sistemi'nde yapabileceğimiz en yakın benzetme, yine kalın bir atmosferi olan ve hidrokarbondan oluşan Satürn'ün uydusu Titan olabilir" diye konuştu.

Yeni gezegen, 2016'da keşfedilen 'Proxima Centauri b'nin ardından Güneş Sistemi'nin dışında Dünya'ya en yakın ikinci gezegen.

"Barnard Yıldızı b, Barnard Yıldızı'nın çevresini 233 günde dolaşıyor. Barnard Yıldızı b'nin yörüngesindeki yıldıza uzaklığı Merkür'ün Güneş'e uzaklığı kadar.

İspanyol gökbilimcilere göre, ana yıldızına görece yakın olmasına rağmen yeni gezegen, Dünya'nın güneşten aldığı enerjinin sadece yüzde ikisi kadar bir enerji alıyor.

Uzmanlar, gezegenin yüzey sıcaklığının eksi -150 derece civarında olduğunu tahmin ediyor. Bunun, bildiğimiz anlamda yaşamı desteklemekten çok uzak bir sıcaklık olduğu belirtiliyor.

Gökbilimciler, "Kesinlikle yaşanabilir bir bölge değil. Su ve gaz varsa bile bunlar donmuş halde" diyor.


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