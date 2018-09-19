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Komşular arasında kavga: 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 22:52 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki komşu aile arasında taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada, 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde komşu olan Çelikli ile Çidik aileleri arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Bir süre sonra büyüyen tartışma taş, sopa ve silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, İsmail (37), Mehmet (18) ve Yaşar (55) Cidik ile Orhan (24) ve Fuat Çelikli (44) yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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kavga Şanlıurfa Viranşehir yaralı

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