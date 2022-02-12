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Komşular ihbar etti, kan donduran aile faciası ortaya çıktı! Annesini öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı: İçimdeki şeytan çıtkı

12.02.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da yaşanan dehşette Muhammed Ergül, annesi Azime'yi boğazından keserek öldürdü. Üvey kardeşi Merve'yi de ağır yaraladı. Çığlıkları duyan komşular, durumu polise haber verirken Ergül, evin penceresini de kafasıyla kırdı. Uyuşturucu kullanan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet E., polisler tarafından götürülürken, "İçimdeki şeytan çıktı" dedi.

Komşular ihbar etti, kan donduran aile faciası ortaya çıktı! Annesini öldürdü, üvey kardeşini ağır yaraladı: İçimdeki şeytan çıtkı

Edinilen bilgiye göre, Bursa'da bir süre önce annesi ile üvey babası boşanan Muhammed Ergül, iddiaya göre, uyuşturucunun etkisiyle mutfaktan aldığı bıçakla kendisine zarar verdi. Bu sırada engel olmak isteyen annesini boğazını keserek öldüren Muhammet, kaçmaya çalışan üvey kardeşini ise yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, KAPIYI KİLİTLEDİ

Komşuları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekiplerin geldiğini gören Ergül, eve kimsenin girmemesi için kapıyı kilitledi. Ardından evin penceresini yumruk ve kafa darbesiyle kırdı. Ergül, açık olan kapıdan içeri giren polisi görünce elindeki bıçağı ekiplere doğru fırlattı. Polislerin hemen kenara çekilmesiyle bıçak, duvara çarpıp, yere düştü. Yakalanacağını anlayınca pencereden atlamak isteyen Muhammet, ekipler tarafından yakalandı.

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ÜVEY KARDEŞİ AĞIR YARALI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Azime Akman’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, Merve Akman ise ağır yaralı olarak Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Azime Akman’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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''İÇİMDEKİ ŞEYTAN ÇIKTI''

Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak yaraları olan Ergül, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından polis merkezine götürüldü. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Muhammet, kendisini yakalayan polislere "İçimdeki şeytan çıktı. O şeytan, olay sırasında 'Polislerden birini de öldür, iş bitecek' dedi. Bu yüzden bıçağı fırlattım sonra da canıma kıymak istedim" dedi.

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(İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Bursa
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