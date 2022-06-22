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Komşuları "uğraşılmaz" diyordu! 70 bin liraya satın alıp 100 bin lira masrafla 8 ayda bu hale getirdiler

22.06.2022 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de, cam ustası Yasin Yüksel (37) ile ebru sanatçısı olan anaokulu öğretmeni eşi Meryem Yüksel (36), 70 bin liraya satın aldıkları hurda otobüsü 100 bin lira masrafla 'sanat atölyesi'ne çevirdi. 2 ayda 13 turizm noktasına seyahat etmek istediklerini belirten Yasin Yüksel, "Komşularımız, 'Bu otobüsle uğraşılmaz' diyorlardı. Çünkü otobüs çok kötü bir haldeydi. Yaklaşık 8 ay sonunda son haline getirdik. Şimdi ise 'Çok güzel yaptınız. Elinize sağlık’ diyorlar." dedi.

Komşuları "uğraşılmaz" diyordu! 70 bin liraya satın alıp 100 bin lira masrafla 8 ayda bu hale getirdiler

Tarihi Odunpazarı bölgesindeki atölyesinde 8 yıldır cam sanatıyla uğraşan Yasin Yüksel ve anaokulu öğretmeni, ebru sanatçısı eşi Meryem Yüksel, 8 ay önce Kocaeli'den 70 bin lira hurdaya ayrılmış halk otobüsü satın aldı. Yaklaşık 100 bin lira masraf yapıp, aracın içini 'gezici sanat atölyesi' haline getiren çift, dışını boyayıp, üzerine de Atatürk'ün yanı sıra Kız Kulesi, Truva atı, Mevlana ve Galata Kulesi görselleriyle kapladı. Otobüsün camları ise cam eserlerin sergilendiği vitrin haline getirildi.

İsmini 'Umut' anlamına gelen 'Hope' koydukları araçlarının son hazırlıklarını tamamlayan çift, eylül ayı sonuna kadar Kemer, Kaş, Fethiye ile başlayıp Dalaman, Marmaris, Bodrum, Didim, Kuşadası, Selçuk, Seferihisar, Alaçatı, Çeşme, İzmir güzergahlarını izleyen tura çıktı. Gittikleri bölgelerde ziyaretçilerine cam ve ebru sanatını öğretecek Yüksel çifti, ağaç dikimi gibi sosyal sorumluluk projeleri de gerçekleştirecek.

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"HAYALLERİMİZİ OTOBÜSTE TOPLADIK"

Hayallerini yeni tasarladıkları otobüste toplayıp, Türkiye'yi gezmek için planlar yaptıklarını belirten Yasin Yüksel, "Eşimle hayalimiz karavan yapmaktı. Halk otobüsünü cam ve ebru atölyesi haline getirdik. Komşularımız, 'Bu otobüsle uğraşılmaz' diyorlardı. Çünkü otobüs çok kötü bir haldeydi. Yaklaşık 8 ay sonunda son haline getirdik. Şimdi ise 'Çok güzel yaptınız. Elinize sağlık’ diyorlar. Şu an bütün hayallerimizi tek bir otobüste toplamış olduk. Niyetimiz, Türkiye'yi gezmek. Yapmak istediğimiz sosyal sorumluluk projeleri de var.

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Yolculuğa Kemer'den başlamak istiyoruz. Kemer'den sonra duracağımız rotaların hepsi belirlendi. Son olarak İzmir'e gideceğiz. Eğer İzmir'den sonra vaktimiz kalırsa Çanakkale ve Balıkesir'e de gitmek istiyoruz. Gittiğimiz her yerde o ebru teknesini açacak, ben makinemi açacağım. Ben cam şekillendirirken eşim de ebruyla uğraşacak. İnşallah insanlar beğenirler. Deniz kıyısını bitirdikten sonra İç Anadolu ve Doğu Anadolu'ya döneceğiz çünkü asıl amacımız orası. Hayat çok kısa ve bir şekilde geçiyor. İyi şeyler yapmak zorundayız" dedi.

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"GİTTİĞİMİZ HER YERE AĞAÇ DİKMEK İSTİYORUZ"

Gençler ile çocuklara cam ve ebru sanatını sevdirmeyi hedeflediklerini söyleyen Yüksel, seyahat edecekleri her noktada sosyal sorumluluk projeleri yapmak istediklerini de anlatırken, "Bugüne kadar sanatla insanlara ulaşabildik sonra dedim ki 'Ben bunu karavanın içerisine koyayım. Küçük çocuklara, gençlere göstereyim'. Şu an gençlerimiz sosyal medya denilen tuzağın içine düşmüş durumda. Herkes kolay para kazanmanın peşinde. 'Basit şeyler yapayım, çok para kazanayım ama hiç yorulmayayım' düşüncesindeler. Yorularak, keyifli bir şekilde nasıl para kazanıldığını insanlara göstermek istiyorum. İyi şeyler yapıldığını ve iyi insanların da var olduğunu göstermek istiyorum. Biz de işte buradan yola çıktık. Her gittiğimiz yerde ağaç dikmek istiyoruz. Çocuklara sanatı öğretmek, sokak hayvanlarını beslemek, yaşlılar yurduna ve çocuk esirgeme kurumlarına gidip oralarda etkinlikler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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