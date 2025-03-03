Komşuların senin hakkında ne düşünüyor?

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Sabah apartman girişinde komşularınla karşılaştın. Ne yaparsın?
Gülümseyip hafif bir baş selamı. Fazla samimiyet bozar.
Hiç görmemiş gibi davranır, kulaklığı takar geçerim.
"Ay ne tatlısınız bugün!" diye iltifat yağmuruna tutarım.
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Evin penceresi genelde nasıldır?
Perdeler her daim kapalı. Meraklı gözlere prim vermem.
Hafif aralık, hava girsin ama mahremiyet de korunsun.
Camlar sonuna kadar açık, apartmanın radyosu gibiyim!
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Bu akşam apartman toplantısı var diyelim, katılır mısın?
Hayatta olmaz, kim uğraşacak!
Mecbur katılırım ama sessizce köşede dururum.
Katılırım ama sırf dedikoduları dinlemek için. 😈
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Komşun çöpü kapının önünde unutmuş. Ne yaparsın?
Kapısını çalıp nazikçe hatırlatırım.
Apartman grubuna “Bunu kim unutmuş acaba?” diye foto atarım.
Alır, çöpe atarım. Nasılsa benim yolumun üstü.
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Peki, evde müzik dinlerken nasıl birisin?
Kulaklıkla dinlerim, kimseyi rahatsız etmem.
Akşamları bir tık yükselir ama makul seviyede.
Sesi istediğim gibi ayarlarım!
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Komşun kahve içmek için seni davet etti. Ne dersin?
"Ay, işim var, başka zaman inşallah!"
"Kahve mi? Bir de tatlı yaparım, bana gelin!"
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Son olarak, hiç komşularından veya apartman yönetiminden uyarı aldığın oldu mu?
Her kurala dikkat ederek yaşadığım için hiç uyarı almadım.
1-2 defa şikayet edildiğim oldu ama önemsiz şeylerdi, artık dikkat ediyorum.
Çok gürültü yaptığımı söylerler bu yüzden sık sık şikayet geliyor!