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Komşuların senin hakkında ne düşünüyor?

20.02.2025 14:10
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Apartmanda her şeyden haberi olan mısın yoksa görünmeyen bir efsane mi? Hadi bu testle komşularının gözündeki yerini öğrenelim!

Komşuların senin hakkında ne düşünüyor?

Komşuların senin hakkında ne düşünüyor?

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Sabah apartman girişinde komşularınla karşılaştın. Ne yaparsın?

Sabah apartman girişinde komşularınla karşılaştın. Ne yaparsın?
Gülümseyip hafif bir baş selamı. Fazla samimiyet bozar.
Hiç görmemiş gibi davranır, kulaklığı takar geçerim.
"Ay ne tatlısınız bugün!" diye iltifat yağmuruna tutarım.
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Evin penceresi genelde nasıldır?

Evin penceresi genelde nasıldır?
Perdeler her daim kapalı. Meraklı gözlere prim vermem.
Hafif aralık, hava girsin ama mahremiyet de korunsun.
Camlar sonuna kadar açık, apartmanın radyosu gibiyim!
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Bu akşam apartman toplantısı var diyelim, katılır mısın?

Bu akşam apartman toplantısı var diyelim, katılır mısın?
Hayatta olmaz, kim uğraşacak!
Mecbur katılırım ama sessizce köşede dururum.
Katılırım ama sırf dedikoduları dinlemek için. 😈
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Şimdi de ne tarz bir apartmanda oturmak isteyeceğini seç bakalım. 👇

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Komşun çöpü kapının önünde unutmuş. Ne yaparsın?

Komşun çöpü kapının önünde unutmuş. Ne yaparsın?
Kapısını çalıp nazikçe hatırlatırım.
Apartman grubuna “Bunu kim unutmuş acaba?” diye foto atarım.
Alır, çöpe atarım. Nasılsa benim yolumun üstü.
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Peki, evde müzik dinlerken nasıl birisin?

Peki, evde müzik dinlerken nasıl birisin?
Kulaklıkla dinlerim, kimseyi rahatsız etmem.
Akşamları bir tık yükselir ama makul seviyede.
Sesi istediğim gibi ayarlarım!
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Komşun kahve içmek için seni davet etti. Ne dersin?

Komşun kahve içmek için seni davet etti. Ne dersin?
"Ay, işim var, başka zaman inşallah!"
"Tabii, ne güzel olur!"
"Kahve mi? Bir de tatlı yaparım, bana gelin!"
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Son olarak, hiç komşularından veya apartman yönetiminden uyarı aldığın oldu mu?

Son olarak, hiç komşularından veya apartman yönetiminden uyarı aldığın oldu mu?
Her kurala dikkat ederek yaşadığım için hiç uyarı almadım.
1-2 defa şikayet edildiğim oldu ama önemsiz şeylerdi, artık dikkat ediyorum.
Çok gürültü yaptığımı söylerler bu yüzden sık sık şikayet geliyor!
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Philips Yaşam Kategorisi
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