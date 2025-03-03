Komşuların senin hakkında ne düşünüyor?

1/8 Sabah apartman girişinde komşularınla karşılaştın. Ne yaparsın? Gülümseyip hafif bir baş selamı. Fazla samimiyet bozar. Hiç görmemiş gibi davranır, kulaklığı takar geçerim. "Ay ne tatlısınız bugün!" diye iltifat yağmuruna tutarım.

2/8 Evin penceresi genelde nasıldır? Perdeler her daim kapalı. Meraklı gözlere prim vermem. Hafif aralık, hava girsin ama mahremiyet de korunsun. Camlar sonuna kadar açık, apartmanın radyosu gibiyim!

3/8 Bu akşam apartman toplantısı var diyelim, katılır mısın? Hayatta olmaz, kim uğraşacak! Mecbur katılırım ama sessizce köşede dururum. Katılırım ama sırf dedikoduları dinlemek için. 😈

4/8 Şimdi de ne tarz bir apartmanda oturmak isteyeceğini seç bakalım. 👇

5/8 Komşun çöpü kapının önünde unutmuş. Ne yaparsın? Kapısını çalıp nazikçe hatırlatırım. Apartman grubuna “Bunu kim unutmuş acaba?” diye foto atarım. Alır, çöpe atarım. Nasılsa benim yolumun üstü.

6/8 Peki, evde müzik dinlerken nasıl birisin? Kulaklıkla dinlerim, kimseyi rahatsız etmem. Akşamları bir tık yükselir ama makul seviyede. Sesi istediğim gibi ayarlarım!

7/8 Komşun kahve içmek için seni davet etti. Ne dersin? "Ay, işim var, başka zaman inşallah!" "Tabii, ne güzel olur!" "Kahve mi? Bir de tatlı yaparım, bana gelin!"