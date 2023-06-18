HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Komşularının ihbarıyla eve gelen aile bireyleri gözlerine inanamadı! "Buradan sesleniyorum; imana gelin"

Komşularının ihbarıyla eve gelen aile bireyleri gözlerine inanamadı! "Buradan sesleniyorum; imana gelin"

18.06.2023 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlginç olay Bursa'da yaşandı. Ev sahibinin bir süre yokluğunu fırsat bilen hırsızlar, 3 katlı evi otel gibi kullanıp talan etti. Hırsızlık yaparken alkol ve sigara da içen hırsızlar, banyoyu kullanmayı da ihmal etmedi. Komşularının ihbarıyla eve gelen aile bireyleri ise gözlerine inanamadı! Hırsızların sigara ve içki içip 3 katı birden talan ettiğini gören ev sahibi "İmana gelsinler" dedi. Ev sahibine hayatının şokunu yaşatan hırsızların çaldıkları ise "pes" dedirtti.

Komşularının ihbarıyla eve gelen aile bireyleri gözlerine inanamadı! "Buradan sesleniyorum; imana gelin"

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Ortapazar Caddesi üzerinde meydana geldi. Nakkaş Ali Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada oturan Kara ailesi başka bir ikamete yerleşince geride bıraktıkları evlerini kalması için dayısına bıraktı. Fakat dayısının şehir dışına çıkmasıyla boş kalan binayı fark eden şüpheliler, levye ve tornavidayla açtıkları dış kapıdan içeri girdi. Bir süre içeride vakit geçiren hırsızlar önce içeride eğlendiler ardından içerideki eşyaları talan ettiler.

AW916887_03

Hırsızlık yaparken, hem alkol hem de sigara içen hırsızlar banyoyu kullanmayı da ihmal etmezken, arkalarında alkol şişesi ve izmaritlerini de bırakıp gitti.

AW916887_05

SOYDUKLARI 3 KATLI EVİ OTEL GİBİ KULLANAN HIRSIZLAR EV SAHİBİNİ ŞOK ETTİ

Komşularının ihbarı üzerine daireye gelen ev sahipleri ise gözlerine inanamadı.

AW916887_01

Değerli eşyaları bırakıp hurdalık malzemeleri çalan hırsızlar içeriyi resmen talan etti.

AW916887_02

Şoke eden görüntüler kameraya yansırken, olay yerine gelen polis ekibi olayla ilgili çalışma başlattı.

AW916887_04

Kirayı 22 kuruş eksik yatırdı, hayatının şokunu yaşadı! "Hazmedemiyorum" Kirayı 22 kuruş eksik yatırdı, hayatının şokunu yaşadı! "Hazmedemiyorum"

"BURADAN SESLENİYORUM; İMANA GELİN"

Doğduğu evlerinin son halini gören Murat Kara, “Biz burada doğduk. 15 yılım burada geçti. Tabi şimdi burayı dayıma kalması için bıraktık. Daha sonra dayım başka bir şehre geçti. O boşlukta birileri bizim kapıyı levye ve tornavidayla zorlayıp açmışlar. Sonra içeri girmişler. Sigara içmişler, içki içmişler ardından içeriyi talan etmişler, hatta tuvaleti, banyoyu bile kullanıp gitmişler ama hiçbir değerli eşyayı almamış. Televizyon bile olduğu yerde duruyor. Muhtemelen altın falan aramışlar bulamayınca hurdalık malzemeleri götürmüşler. Çok şaşırdım, fakat tekrar dönmek için hazırlık yapmışlar. Durumu polise bildirdik. Kendilerinden şikayetçiyiz. Buradan hırsıza sesleniyorum; 'imana gelin'" diye konuştu.
Hırsızların evi bir süre otel gibi kullandıkları ortaya çıkarken, müracaat üzerine polis soruşturma başlattı.

AW916887_06

AW916887_07

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Girdiği yerden 2 saatte kimse çıkaramadı! Yardıma kebapçı yetiştiGirdiği yerden 2 saatte kimse çıkaramadı! Yardıma kebapçı yetişti
Kremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Türkiye' açıklamasıKremlin Sözcüsü Peskov'dan 'Türkiye' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tanju Özcan'a 'heykel' cevabı
Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık

En Çok Okunan Haberler

Maltepe sahilinde görüldü! Tam 4 metre...

Maltepe sahilinde görüldü! Tam 4 metre...

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Bakan Tekin 'Hayırlı olsun' diyerek öğretmenlere o müjdeyi duyurdu!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Asgari ücret en fazla o kadar mı olacak? İpucu bu tabloda!

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Dikkat çeken 'faiz' tahmini! Rakam verdi...

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

Gazeteciyi sokak ortasında darbettiler! "Belediye Başkanı'nın korumaları..." Açıklamalar peş peşe geldi

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

8 aylık bebeğini banyoda yıkarken kalbine yenik düştü

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Dansın dozunu kaçırdı! Seyircinin kolunu kırdı

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Çok satanlarda bir numara! Puma'nın sevilen şapkası şimdi indirimde

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Katılamadığı düğüne bulduğu çözümle damga vurdu

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Yaşına kimse inanmıyor! Uzun yaşamının sırrını paylaştı

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Şık tasarım, uzun pil ömrü, gürültü engelleme özelliği... Jabra Elite 4 Kulaklık indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.